Hodně divoké období prožívá německá tenisová superstar Alexander Zverev. Před pár týdny si poprvé v životě zahrál grandslamové finále na US Open, poté jeho bývalá přítelkyně Brenda Patea oznámila, že s ním čeká dítě a další bývalá ex přišla s obviněním, že ji 23letý tenista opakovaně bil.

Je temperamentní, na kurtu má často problém udržet emoce. Podle bývalé ruské tenistky a expřítelkyně Alexandera Zvereva Olgy Šarypovové, má však borec s ruskými kořeny pořádné problémy i v soukromí. Třiadvacetiletá kráska se o chování svého bývalého partnera rozpovídala v souvislostech, které světovou sedmičku rozhodně nepotěší.

"Stalo se to po US Open v minulém roce. Byla jsem s kamarádkami venku a trošku jsme to protáhly. Když jsem přišla domů, Saša se hrozně naštval. Napadl mě. Začal mě dusit polštářem, kroutil mi ruce za zády," popisuje události loňského roku Šarypovová.

"Snažila jsem se utéct, ale vždycky mi v tom zabránil. Bála jsem se ho, byla jsem vyděšená, že nás někdo uvidí a uslyší naše hádky. Pak se mi to ale přeci jen podařilo," říká pro ruská média bývalá tenistka.

A pokračuje. "Schovávala jsem se v hotelu, ale Saša mě tam našel. Počkal si na mě u vchodu. Plakala jsem, chtěla jsem pryč, utéct od něj, ale on naléhal, ať se vrátím, že si v klidu promluvíme. Ale mně bylo jasné, že tady nemá žádná debata smysl," dodává bývalá tenisová naděje.

Nikomu na tobě nezáleží

To nejhorší však pro Šarypovovou mělo teprve přijít. "Snažila jsem se kolem něj projít, řekla jsem mu, že s ním nikam nepůjdu. Ale on na mě křičel, že mi nic takového nedovolí a hodil se mnou o zeď. A pak mi řekl, že si se mnou bude dělat, co chce, že nejsem nic a nikomu na mně nezáleží. Pak se tam naštěstí objevili nějací lidé a já utekla na ulici."

Německý tenista Alexander Zverev

Thilo Schmuelgen, Reuters

"Byla jsem bosá uprostřed ulice, ale naštěstí jsem měla telefon. Zavolala jsem svým přátelům a ti mě pak vzali k sobě domů. Nezůstalo mi nic. Všechny mé věci, peníze, dokumenty - to všechno zůstalo na hotelu," dodává mladá slečna.

Tím však smutný příběh nekončí. "Po několika hodinách mi Saša volal. Nejdřív jsem ho nechtěla vidět, ale pak jsem změnila názor a rozhodla jsem se s ním setkat. Přijela jsem na hotel a čekala v hale. On přišel, chvíli jsme spolu mluvili, a pak mi začal sprostě nadávat. Utekla jsem na záchod a plakala. Když jsem pak vyšla zpátky do haly, všechny mé věci z pokoje byly vyházené venku," uzavírá Šarypovová.

Podezření, že si celou událost vymyslela, aby vytěžila z popularity svého bývalého přítele, však odmítá. "Žádné peníze za uveřejnění toho, co jsem řekla, nechci, jen jsem se snažila o to, aby veřejnost znala pravdu. Klidně půjdu na detektor lži," uzavírá Šarypovová.

