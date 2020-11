Slavný tenista Wawrinka čelí nechutným výhrůžkám: Vyhraj, nebo tě zabiju

Nechutné. Slavný tenista čelí výhrůžkám smrtí a nadávkám nejhrubšího rázu. Teď si ale řekl dost a všechno zveřejnil. Poté, co Stan Wawrinka postoupil do druhého kola turnaje v Paříži, pustil do světa, pod jakým tlakem se ocitl. „Ty špinavá děvko," mohl si přečíst po vítězném utkání na mobilním telefonu. „Pokud nevyhraješ, přijedu do Ženevy a zabiju tě," stálo ve zprávě na mobilu. Tohle už pětatřicetiletý Švýcar nemohl nechat být. O všem informoval server blick.ch.