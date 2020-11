Česká tenisová hvězda posílá vzkaz fanouškům. Servítky si nebere

Ve svých 34 letech by Andrea Sestini Hlaváčková mohla minimálně ve čtyřhře své soupeřky ještě pár sezon na okruhu trápit, tenisový kolotoč však plzeňskou rodačku k návratu neláká. Na kurtech už dosáhla všeho, po čem toužila. Doma má grandslamové tituly z French Open a US Open, těšit se může i ze stříbrné olympijské medaile, kterou získala na hrách v Londýně v roce 2012 s Lucií Hradeckou.

V srpnu loňského roku pak přivedla na svět svého prvního potomka - dcerku Isabellu a definitivně tak dala bílému sportu vale. Na řadu přišel rodinný život a ani v něm se plzeňská rodačka vůbec nenudí.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Andrea Sestini Hlavackova (@andreasestinihlavackova)

Před pár dny své příznivce "pobavila" těžkým pádem na kole, po kterém skončila v nemocnici, naposledy pak uveřejnila fotku své rodiny z Kanárských ostrovů s následujícím textem.

"Je to zvláštní doba, že je to opravdu taková vzácnost vycestovat a být na nějakém krásném místě na dovolené. Vadí mi to, štve mě to, mrzí mě to a chci, aby to skončilo. Myslím nejen na své kamarády, kteří jsou podnikatelé a teče jim do bot, ale i na vás ostatní. I tady je strašně restaurací, hotelů a obchodů zavřených. Ty, co zůstávají otevřeny, jsou úplně prázdný a je to smutný! Moc se mi tu na IG (instagramu) nechce vystavovat jednu vysmátou fotku se sluníčkem za druhou, ale zároveň si říkám, že vám ho trošku i posílám a třeba vás to nabíjí... Tak co říkáte, sere vás to, nebo baví? Pardon za ten výraz, ale mě když někdo na i IG vadí, tak tedy neříkám slova jako nesedí, nevyhovuje. Prostě mě někdy někdo sere a i to je ok."

Sympatická tenistka však svůj život rozhodně chce s bílým sportem spojit. Zda to bude v roli trenérky či televizní komentátorky, ukáže blízká budoucnost.