Thiem - Djokovič 7:5, 6:7, 7:6 Senzační finále Turnaje mistrů! Světová jednička si ho po kolapsu nezahraje, smůlu má i Nadal

Do prvního semifinále Turnaje mistrů nastoupil v prázdné O2 Areně Rakušan Dominic Thiem s pětinásobným vítězem Turnaje mistrů a světovou jedničkou Novakem Djokovičem. Rakušan, jenž vyhrál US Open, se ukázuje na turnaji v parádní formě a potvrdil to i proti slavnému Srbovi. Duel nabídl ohromnou bitvu. V první sadě si oba tenisté drželi servis až do jedenácté hry, kdy při podání Djokoviče dostal jednu šanci na brejk Rakušan a hned ji využil. Vzápětí pak sadu dopodával a byl k vítězství blíže.

Druhé dějství pak bylo ještě dramatičtější, dospělo totiž až do zkrácené hry, kde musela světová jednička odvracet několik mečbolů. Djokovič ale ukázal svou sílu, těžkou chvíli ustál a vynutil si rozhodující set. Tam už se muselo rozhodnout. I v tomto případě si obě hvězdy držely podání a rozhodoval tie break. Do něj měl Srb skvělý nástup, vedl 4:0 a od postupu do finále jej dělily tři míče. Jenže pak přišel neuvěřitelný zvrat a po vítězství 7:5 ve zkrácené hře slaví Rakušan.

"Byl to strašně těsný zápas jako všechny tady. Jsem moc šťastný," řekl sedmadvacetiletý Thiem, jenž letos vyhrál US Open a dnes oslavil jubilejní 300. vítězství na okruhu ATP. "V tie-breaku druhého setu jsem byl hrozně nervózní. Po prvním velkém titulu v New Yorku jsem si myslel, že budu trochu klidnější, ale to byla chyba. Byl jsem stejně nervózní jako dřív," dodal.

Srbský tenista Novak Djokovič v akci během semifinále Turnaje mistrů.

Paul Childs, Reuters

"Teda co předvedl za stavu 0:4 v tie-breaku, to bylo neuvěřitelné. Nemyslím si, že jsem hrál špatně, ale on to řezal a všechno mu spadlo do kurtu. Co se pak dá dělat?" uvedl Djokovič.

Ve druhém semifinále uspěl Rus Daniil Medveděv. Ten sice ztratil v bitvě s Rafaelem Nadalem první set na turnaji, ale nakonec slaví si finále zahraje právě on. Antukový král Nalad snil o svém prvním titulu z Turnaje mistrů a když vyhrál první sadu poměrem 6:3, měl k finále blíž. Jenže pak ruská senzace získala druhý set ve zkrácené hře a ovládla i závěrečné dějství semifinálové bitvy.

V posledním ročníku Turnaje mistrů v Londýně před přestěhováním do Turína tak může symbolicky napodobit krajana Nikolaje Davyděnka, jenž vyhrál v britské metropoli první vydání finále ATP Tour v roce 2009.

Ať získá z dvojice Thiem, Medveděv trofej kdokoli, stane se králem Turnaje mistrů poprvé a zároveň bude šestým jiným vítězem závěrečné akce sezony za posledních šest let.