Federer nechybí mezi přihlášenými na Australian Open

Úvodní grandslam roku se bude tentokrát hrát místo ledna až od 8. února. Posun termínu kvůli pokračující pandemii koronaviru přišel Federerovi vhod, protože ještě nedávno se necítil stoprocentně fit. Vítěz rekordních dvaceti grandslamů naposledy hrál soutěžní zápas v lednu právě v Melbourne. Poté ještě absolvoval exhibici s Rafaelem Nadalem, ale v únoru podstoupil artroskopický zákrok a v červnu další.

Na Australian Open je spolu s ním aktuálně přihlášena kompletní světová elita včetně obou jedniček Novaka Djokoviče a Ashley Bartyové. Nechybí ani Nadal, který má stejně jako Federer dvacet grandslamových titulů. Mezi ženami pak světová šestka Karolína Plíšková a osmička Petra Kvitová i Serena Williamsová, jež od melbournského triumfu v roce 2017 marně usiluje o zisk 24. grandslamového titulu, kterým by vyrovnala rekord Australanky Margaret Courtové.

Australian Open začne o tři týdny později oproti zvyklostem. Kvalifikace se uskuteční netradičně v Dauhá a bude se hrát již od 10. ledna, aby tenisté mohli po příletu do Austrálie absolvovat povinnou dvoutýdenní karanténu. Od 31. ledna do 6. února jsou na programu přímo v Melbourne dva souběžně hrané turnaje a jako příprava na australský grandslam poslouží také od 1. do 5. února týmový ATP Cup.