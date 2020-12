Nenávist a hněv. Známé tenistce je do pláče. Přejí mi, abych zemřela, přiznala

Zprávy plné hněvu a nenávisti. Anonymní vzkazy, které jí přejí smrt, nebo ať onemocní rakovinou. Známá ukrajinská tenistka Lesia Tsurenková se cítí hrozně, přesto se rozhodla promluvit o teroru, kterému čelí. Na sociálních sítích prý dostává od lidí z celého světa hrozivé zprávy. "Přejí mi, abych zemřela," chvěje se hrůzou čtvrtfinalistka US Open z roku 2018.

Jednatřicetiletá Ukrajinka se snaží komunikovat s fanoušky prostřednictvím sociálních sítí, sdílí fotografie z tréninku, nebojí se ale ukázat v sexy šatech, když relaxuje. Teď ale promluvila o stinných stránkách své otevřenosti. Na sociálních sítích čte to, co jí lidé napíší a občas najde zprávu, z které je jí do pláče. Je totiž plná zloby a zášti.

"Ty zprávy nejsou jen z rusky mluvících zemí. Většinou mně a příbuzným přejí smrt, to je taková klasika. Nejčastěji mi ale přejí, ať onemocním rakovinou," prozradila tenistka. Myslí si, že k takovým věcem se mohou uchýlit lidé jen pod vlivem hněvu, když třeba přišli o peníze kvůli sázce na zápas, kde Tsurenková hrála.

"Nejsem typ člověka, který by třeba ve vzteku, v nejstrašnějším stavu, dokázal říct něco tak špatného, jako ti lidé píšou mně," dušovala se. "Není moje chyba, že se lidé rozhodnou dát všechny své peníze na nějaký výsledek. Já jen dělám svou práci. Někdy vyhraju, jindy to dopadne opačně. Vždycky se to někomu bude líbit a jinému ne," přemítala vítězka čtyř turnajů WTA.

Tsurenková měla pro rok velké plány, chtěla poskočit výš světovým žebříčkem, jenže v prvním kole Australian Open prohrála se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou a pak dění v tenise po většinu roku narušila pandemie koronaviru. Proto se útok na vylepšení pozic v žebříčku WTA odkládá na rok 2021. A zároveň poslala fanouškům i optimistický vzkaz spojený s tvrdou tréninkovou dřinou. "Některé dny jsou pro trénink těžší. Ale je skvělé, když překonáš sám sebe a jsi silnější," dodala na Instragramu.