Jsem jiná než před deseti lety, ale pořád schopná vyhrávat tituly, těší Kvitovou

Dvanáct let po svém první titulu přidala Petra Kvitová do sbírky ten s pořadovým číslem osmadvacet. V Dauhá nedala ve finále šanci Španělce Garbiňe Muguruzaové a s dvoudenním předstihem oslavila jednatřicetiny.

"Těžko se srovnávají moje já před deseti lety a teď. Jsem jiná hráčka i člověk, tehdy jsem byla nebojácná, že nemám co ztratit, že to odstřílím. Teď víc přemýšlím. Nad taktikou, nad tlakem..., ale ten je pořád a někdy je těžké se s ním vyrovnat. Dobré je, že jsem pořád schopná vyhrávat tituly," řekla na online tiskové konferenci.

Vavřín slaví poprvé skoro po dvou letech. Naposledy se radovala koncem dubna ve Stuttgartu 2019. "Loni mi tituly chyběly, i když to byla dobrá sezona. Jsem nadšená, že se mi to letos povedlo už teď. Každý se počítá," řekla Kvitová a dodala: "Porážky ve finále jsou strašně bolavé. Naštěstí to teď nemusím prožívat - jsem šťastná."

Petra Kvitová vyhrála turnaj v Dauhá

O2 TV Sport

S osmadvaceti triumfy ve dvouhře je druhou nejlepší Českou. O jeden titul předčila Hanu Mandlíkovou. "Je to určitě hezký, ale neřeším, koho jsem přeskočila. Každopádně si to užívám," uvedla. Před sebou už má jen Martinu Navrátilovou, která je se 167 tituly nejlepší hráčkou všech dob. "Mám co dělat, abych ji dohnala."

Přehled českých a čs. vítězek turnajů WTA ve dvouhře: 167 - Martina Navrátilová, 28 - Petra Kvitová, 27 - Hana Mandlíková, 24 - Jana Novotná, 16 - Karolína Plíšková, 10 - Helena Suková, 7 - Regina Maršíková, Lucie Šafářová, 6 - Nicole Vaidišová, 4 - Renáta Tomanová, 3 - Radka Zrubáková, Klára Zakopalová, 2 - Radka Bobková, Iveta Benešová, Kateřina Siniaková, Barbora Strýcová, 1 - Petra Langrová, Eva Švíglerová, Ludmila Richterová, Květa Peschkeová, Daniela Bedáňová, Adriana Gerši, Kristýna Plíšková, Markéta Vondroušová, Karolína Muchová.

Úspěchu si váží i vzhledem k aktuální době. Svět už přes rok bojuje s koronavirem a omezeními proti jeho šíření. "Situace ve světě je hrozně těžká. Když jsem byla v Česku a viděla, jak všichni bojují s covidem, nemocnice jsou plné a lidé ztrácejí blízké a práci, tak proto jsem strašně ráda, že máme šanci hrát," řekla Kvitová.

S přibývajícím věkem opakuje, jak má tenis stále ráda. "Miluju ho i se všemi zvraty. Cestování a balení možná nejsou tak super, ale sport zbožňuju. Když najdete dobrou taktiku, abyste dokázali vyhrát, to je úplně nejlepší ze všeho," podotkla.

Rozhovor Petry Kvitové po vítězství nad Muguruzaovou ve finále v Dauhá.

O2 TV Sport

Po australském turné se dohodla s trenérem Jiřím Vaňkem, že do Dauhá a Dubaje pojede s kamarádkou. S koučem ale komunikovala každý den. "S Jirkou jsme mluvili každý den ohledně soupeřek i taktické přípravy," řekla tenistka.

Ještě večer po finále zamířila na letiště a přesunula se do Dubaje. V prvním kole tam má volno. "Trochu cítím sval v břiše, přechází to do nohy, možná hraje roli i ten vítr, jak je míček všude možně. Ale mám čas na odpočinek," řekla Kvitová.