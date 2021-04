TENIS ONLINE: Karolína Plíšková bojuje na antuce ve Stuttgartu o čtvrtfinále

V prvním kole si Plíšková poradila s Korpatschovou 7:5, 3:6 a 6:3. "Chvilku trvalo, než jsem získala rytmus. Každá výhra je důležitá, i když jsem nehrála nejlépe, tak zvedne sebevědomí a doufám, že se do dalšího kola zlepším," řekla stuttgartská šampionka z roku 2018.

O postup mezi osm nejlepších bude hrát i Markéta Vondroušová, která v českém duelu zdolala Marii Bouzkovou 6:1 a 7:6. Dnes od 17:00 se utká s druhou nasazenou Simonou Halepovou z Rumunska, kterou v předešlých dvou vzájemných zápasech v roce 2019 po boji porazila. "Tady to bude jiný. Půjdu si to užít a odehrát co nejlepší zápas," řekla jednadvacetiletá sokolovská rodačka.

Ve čtvrtfinále už je obhájkyně titulu Petra Kvitová, která si ve středu po boji poradila 6:3, 3:6, 6:3 s řeckou tenistkou Mariou Sakkariovou.