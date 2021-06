Djokovič - Berrettini 6:3, 6:2, 6:7, 7:5 V semifinále Roland Garros se utkají obhájce Nadal a jednička Djokovič

Nadal na svém oblíbeném turnaji usiluje o rekordní 14. vítězství a páté za sebou. Když na pařížské antuce přešel čtvrtfinále, dosud vždy slavil titul. V případě letošního celkového vítězství by pětatřicetiletý rodák z Mallorky získal 21. grandslamový triumf a odpoutal se v historických tabulkách od Švýcara Rogera Federera.

S dlouholetým rivalem Djokovičem má sice Nadal těsně negativní bilanci 28:29, ale v posledních dvou zápasech - loni ve finále Roland Garros a letos ve finále v Římě - ho na antuce porazil.

Španělský antukový král v akci. Tenista Rafael Nadal je počtrnácté v semifinále Roland Garros.

Benoit Tessier, Reuters

Poraženého Schwartzmana může těšit alespoň to, že jako první hráč od Dominica Thiema ve finále v roce 2019 dokázal vzít na Roland Garros Nadalovi set. Španělova série skončila na 36 vyhraných sadách za sebou, přičemž dvě mu chyběly k vyrovnání vlastního maxima. Absolutním rekordmanem je se sérií 41 vyhraných setů z French Open legendární Švéd Björn Borg.

"Rozhodně jsem sem nepřijel s tím, že neztratím set, a pokud ano, tak že to bude katastrofa. To je přece součást hry. To, na čem záleží, je to, jak po ztrátě setu zareagujete," řekl Nadal.

Klíčovým momentem čtvrtfinálového duelu byl devátý game třetího setu, v němž třetí nasazený Nadal vzal Schwartzmanovi servis na 5:4 a následně sadu dopodával čistou hrou. "Důležité bylo nedělat moc chyb. Trefovat forhend po lajně. Hrát více do rohů. Hrát delší křížný forhend. A lépe returnovat," vyjmenoval Španěl, čím nastartoval cestu za vítězstvím.

Turnajovou desítku Schwartzmana ztráta setu zlomila a Nadal demoralizovanému soupeři nadělil na závěr "kanára". "Pro každého je strašně těžké proti němu hrát. Cítí se na kurtu hodně pohodlně. Je to prostě Rafa, vždycky najde způsob jak vyhrát," řekl Argentinec.

Djokovič sehrál s Berrettinim tříapůlhodinovou bitvu, jež byla zhruba na dvacet minut ve čtvrtém setu přerušena, aby mohli diváci kvůli zákazu nočního vycházení v Paříži opustit stadion. Favorizovaný Srb byl ve třetím setu dva míčky od vítězství, za stavu 5:4 v tie-breaku ale nevyhrál ani jeden svůj servis.

Když se zdálo, že do zkrácené hry směřuje i čtvrtá sada, dostal se v dvanáctém gamu Djokovič při soupeřově podání postupně ke třem mečbolům a ten třetí proměnil.

Druhou semifinálovou dvojici tvoří Němec Alexander Zverev a Řek Stefanos Tsitsipas.

Favoritka nebyla ve své kůži

Řekyně Sakkariová poslala ve dvou setech ze hry fantastickou antukářku Šwiatekovou po setech 6:4, 6:4. Favoritka nebyla ve své kůži, během zápasu se nechala dokonce ošetřovat. Na kurt se vrátila se zatejpovaným pravým stehnem a dokázala se soupeřce opět vyrovnat, manko už ale smazat nedokázala. Sakkariová naopak takřka nechybovala a slaví postup.

Teprve podruhé v open éře grandslamových turnajů se tak v semifinále sešly čtyři debutatky, poprvé od roku 1978 na Australian Open. Vedle Krejčíkové se Sakkariovou se o druhé místo ve finále utkají Tamara Zidanšeková ze Slovinska a Ruska Anastasia Pavljučenkovová.

Bouzkové tráva nevoněla

Marii Bouzkové letošní premiéra na trávě nevyšla. Česká tenistka prohrála ve druhém kole turnaje v Nottinghamu 4:6, 3:6 s domácí Britkou Katie Boulterovou a připsala si pátou porážku za sebou.

Dvaadvacetiletá Bouzková měla vydařený úvod roku - v únoru si zahrála finále turnaje Phillip Island Trophy v Melbourne a v březnu postoupila do semifinále v Guadalajaře. Od vyřazení v 2. kole na dubnovém turnaji v Charlestonu ale sbírá porážky.

Na konci dubna v Madridu si Bouzková v duelu proti Petře Kvitové po pádu poranila palec pravé ruky a následky zranění podle všeho pociťuje dosud. Na Roland Garros vypadla v 1. kole s Kateřinou Siniakovou a první zápas prohrála i nyní na turnaji v Nottinghamu, kde měla coby šestá nasazená na úvod volno.

Boulterovou, která je nyní až v druhé polovině třetí stovky žebříčku, v předchozích dvou vzájemných duelech Bouzková porazila bez ztráty setu, dnes ale na čtyřiadvacetiletou Britku nestačila. Utkání 52. hráčka světa prohrála při vlastním podání čistou hrou, poté co při mečbolu poslala bekhend do autu.