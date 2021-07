Markéta dala olympiádě váhu, to u všech tenistů není zvykem, říká klubový šéf Vondroušové

"Není člověka, pro kterého by to nebylo velké překvapení, protože i podle prvních dvou kol se zdálo, že Ósakaová hodila za hlavu svoje psychické problémy. A je zase v domácím prostředí v plné kráse a síle. I tím, že jí pořadatelé svěřili zapálení olympijského ohně, tak se zdálo, že je absolutně v pohodě," říká pro Sport.cz Šavrda.

Japonka v zápasech s Číňankou Čeng Saj-saj a Švýcarkou Golubicovou nechala soupeřkám jen po pěti gamech. V zápase s Vondroušovou se role obrátila. To vysoce favorizovaná Ósakaová uhrála pouhých pět her.

"Markéta je pojetím hry obranářka a dost často vyčkává na chyby soupeřek. Ale tím, že hrála s tak dobrou tenistkou, si asi řekla, že do toho musí sama nastoupit a jít si pro body daleko víc. Dobré je, že má v záloze tuhle agresivitu. Někdy se mi zdálo, že hraje až příliš pasivně a obranářsky, ale když si ty body dokáže uhrát sama, tak je to vyloženě pozitivní," soudí Šavrda.

Od postupu do finále French Open 2019 se Vondroušová i vzhledem k opakovaným zraněním nemohla dostat do herní pohody. Letos ale uhrála osmifinále na Australian Open i na Roland Garros. Výkonnostní křivka se zase zvedá. A v Tokiu Vondroušová mezi členkami české výpravy vyloženě pookřála.

"Olympiáda je úplně něco jiného, než individuální turnaje. Svým způsobem je to kolektivní akce, holky jsou tam pohromadě, hrají i debl. Mají tam s sebou fedcupového kapitána Petra Pálu. Markéta týmové soutěže má opravdu ráda. Daleko víc si atmosféru užívá," tvrdí šéf ČLTK.

Kolem startu Vondroušové se přitom rozjela dost nechutná debata na sociálních sítích. Řada diskutérů vyčítala Vondroušové využítí chráněného žebříčku, čímž se do čtyřčlenné české nominace do Tokia nedostala Karolína Muchová, momentálně 23. hráčka světa.

Rozhořčené hlasy nebraly v potaz, že olympiáda měla proběhnout už v roce 2020, kdy na tom Vondroušová byla žebříčkově lépe, než její krajanka. Odklad o rok umožnil aktuální čtvrtfinalistce olympiády použít tehdejší pořadí v rankingu WTA.

Česká tenistka Markéta Vondroušová v osmifinále olympijského turnaje v tenisu.

Mike Segar, Reuters

"Reakce veřejnosti a možná i médií byly rozporuplné. Bál jsem se, že to Markétě psychicky přitíží, ale naštěstí se to nestalo. Bylo to o to nepříjemnější, že jsou obě klubové spoluhráčky z ČLTK a Kája Muchová chtěla tu olympiádu hrát taky. Ale to se nedá nic dělat. Máme prostě neuvěřitelně kvalitní tenistky, které se nevejdou do Fed Cupu ani do olympijské kvóty," připomíná Šavrda.

"Já se ale Markétě nedivím. Kdo ví, co bude dál? Kdo ví, jestli si ještě někdy na olympiádě zahraje? Ano, možná ještě dvakrát, třikrát a možná taky ne... Já ji plně chápu."

Je tělesně i psychicky v pohodě

Vondroušová pak vynechala 'přípravný' turnaj WTA na kurtech Sparty ve Stromovce a nastavila si před odletem do Tokia individuální plán, který se jí vyplácí.

"Dala olympiádě opravdu velkou váhu a důležitost. Ne u každého tenisty tomu tak je. Měla trochu problém se svalem, tak se radši dala úplně do pořádku. A teď vypadá, že tělesně i psychicky je v naprosté pohodě," soudí Šavrda.

Markéta Vondroušová při zápase s Rumunskou Mihaelou Buzarnescuovou.

Edgar Su, Reuters

Boje o olympijskou medaili jsou relativně blízko. Soupěřkou Vondroušové ve čtrvtfinále je ale Španělka Badosaová, které česká tenistka v jediném vzájemném zápase letos ve 4. kole Roland Garros podlehla ve třech setech.

"Badosaová je objev roku, hraje kvalitní tenis. Ale já doufám, že Markétu zápas s Ósakaovou opravdu nabudí. Japonka byla favoritkou celého turnaje. Takový duel člověku zvedne psychiku," dodává tenisový manažer. "Čtvrtfinále bude pravděpodobně velmi vyrovnané. Medaile by každopádně byla moc hezká..."