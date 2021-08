Nejmladší, nejlepší! Česko si hýčká další tenisový talent s obrovským potenciálem

Linda a Brenda Fruhvirtovy, vítězka juniorského French Open Linda Nosková, talentované naděje Lucie Havlíčková a Nikola Bartůňková a teď i Sára Bejlek. To je jen krátký výčet tenistek, které můžou v blízké budoucnosti nahradit Petru Kvitovou nebo Karolínu Plíškovou.

Tyto hráčky mají kromě obrovského talentu i další společný jmenovatel. Všechny patří mezi absolutní elitu tenistek ve své věkové kategorii. Obrovský posun zaznamenala především stále teprve patnáctiletá rodačka z Hrušovan nad Jevišovkou Sára Bejlek.

Levou rukou hrající tenistka naposledy šokovala spanilou jízdou na turnaji ITF v Olomouci, který ovládla po neuvěřitelném výkonu. Do bojů vstupovala coby 1004. hráčka světa, postupně vyřadila tenistky o stovky míst lépe postavené, a to povětšinou naprosto suverénně.

Turnaj ITF, Olomouc KOLO SOUPEŘKA NA ŽEBŘÍČKU VÝSLEDEK finále Ormaecheaová (Arg.) 213. 6:0, 6:0 semifinále Jonesová (Brit.) 178. 6:0, 6:3 čtvrtfinále Parryaová (Fra.) 253. 6:1, 6:4 2. kolo Jakupovičová (Slo.) 280. 3:6, 6:2, 3:0 skreč. 1. kolo Zlochová (Slov.) 356. 6:3, 6:1

Jediný set ztratila ve druhém kole s 280. hráčkou světa Slovinkou Jakupovičovou, ve finále pak naprosto deklasovala o téměř osm set pozic lépe postavenou Argentinku Ormacheaovou dvakrát 6:0.

„Marketing tenisu dělám třicet let a nepamatuju, že by nějaká hráčka skočila po jednom turnaji o 557 míst. Před Olomoucí byla za tisícovkou, momentálně je na 439. místě. Na to, že jí je teprve patnáct, je Sára velice psychicky vyzrálá. Má v sobě něco, co dneska třeba Bára Krejčíková, která překonává problémy v zápasech tak, že je psychicky před úrovní soupeřek," uvedl v rozhovoru pro iSport.cz majitel České sportovní Miroslav Černošek.

Sára Bejlek patří k velkým nadějím českého tenisu

Profimedia.cz

Jen 157 centimetrů vysoká tenistka je v žebříčku hráček do osmnácti let na šestém místě, zároveň je však bezpečně nejmladší z třiadvaceti tenistek do osmnácti let, které žebříček eviduje. Pro zajímavost. Druhou nejmladší je také patnáctiletá Nikola Bartůnková (881. na žebříčku).

Obrovskou nadvládu českých nadějí potvrzuje i fakt, že v prvních dvaceti tenistkách do osmnácti let je hned pět českých jmen, až druhé jsou Spojené státy se čtyřmi zástupkyněmi.