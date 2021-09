Americký bombarďák to nevychytal. Za růžovou tašku dostal na US Open pokutu!

Americký tenista Reilly Opelka se ohradil proti pokutě, kterou na US Open dostal za to, že na kurt nastoupil s neschválenou taškou. Čtyřiadvacátý hráč světa, který je známý svým dělovým servisem, musí zaplatit deset tisíc dolarů (asi 214 tisíc korun).

Americký tenista Reilly Opelka během zápasu 3. kola na US Open.

Opelka před utkáním druhého kola přišel na kurt s růžovou taškou se znakem belgické galerie. Logo však přesáhlo povolené rozměry a vedení turnaje za to čtyřiadvacetiletého tenistu potrestalo.

"Vážně? Dostat pokutu za růžovou tašku je špatný vtip," řekl Opelka po sobotním postupu do osmifinále po výhře nad Nikolozem Basilašvilim z Gruzie. "Rozhodčí mi říkal, že jsem si to měl nechat před zápasem přeměřit a nařídil mi, ať to zakryju," dodal.

O pokutě od vedení newyorského grandslamu se poté dozvěděl až od novinářů. "Nikdo mi o tom nedal vědět, což je ještě víc komické. Snad aspoň peníze půjdou na dobrou věc. Když už mi chtějí vzít deset tisíc, tak doufám, že neskončí u nějaké velké firmy," prohlásil Opelka.

Čtyřiadvacetiletý Američan také uvedl, že podobnou tašku měl už na French Open. Pro US Open si nechal logo zmenšit, avšak při výrobě v Evropě podle něj došlo k chybě při převodu z palců na centimetry.

"Myslím, že trest je trochu přehnaný. Nejsem tady od toho, abych přeměřoval znaky. Mám jiné starosti, mojí prací je vyhrávat zápasy," dodal Opelka, který se v prvním grandslamovém osmifinále v kariéře utká s Jihoafričanem Lloydem Harrisem.