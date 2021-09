Až na dno. Tomic měl ovládnout tenisový svět, jenže realita je úplně jiná

Na začátku roku 2016 se jeho jméno objevilo na 17. příčce světového žebříčku. A to měl být teprve začátek předpokládané hvězdné kariéry. Měl... Bernard Tomic, jeden z největších talentů své doby, však názorně ukázal, jak zničit vlastní tenisovou budoucnost snadno a rychle. Nyní ho najdete v druhé polovině třetí stovky, konkrétně na 262. pozici. A jak se zdá, pád kdysi obávaného australského ranaře zdaleka nekončí.

Prakticky ve všech anketách o největší talent světového tenisu se jméno Bernarda Tomice pohybovalo na nejpřednějších místech. Horkokrevný mladík byl považován za budoucí superstar světového tenisu, která měla v brzké době sesadit Federera, Nadala a spol.

Konečně, všechno tomu nasvědčovalo. Jako patnáctiletý vyhrál juniorské Australian Open, čímž se stal nejmladším vítězem v historii této kategorie. V osmnácti si zahrál čtvrtfinále Wimbledonu. a patřil mu titul nejmladšího čtvrtfinalisty grandslamového turnaje od roku 1990. To byl však také jeho zatím největší úspěch na turnajích velké čtyřky.

Už tehdy bylo jasné, že Tomic bude muset vyhrát především bitvu s vlastní povahou. A tu zatím prohrává na celé čáře. Čtyři turnajové triumfy na menších turnajích ani zdaleka nenaplnily potenciál kdysi obrovského talentu světového tenisu.

Průšvihy a bída na kurtech

Čím dál tím častěji totiž začal rodák ze Stuttgartu světová média více než úspěchy na kurtu "krmit" skandály. Odfláknuté zápasy odehrané bez zájmu, urážky fanoušků, rozhodčích i soupeřů, ničení raket, divoké večírky, drogy... To je v kostce stručný výčet Tomicových výstupů v posledních letech.

„Nejspíš mě nemáte rádi, ale já už ve 24 letech mám tolik, že vy o tom nemůžete ani snít. Klidně mě nesnášejte, ale zatímco vy můžete o svém vysněném autu a domu jen přemýšlet, já jdu a koupím si je," reagoval například před čtyřmi lety na kritiku svého chování na tiskové konferenci.

Bernard Tomic se na kurtech trápí

"Hraju jen pro peníze, tenis mě nezajímá. Jen počítám své miliony," reagoval jindy po jednom ze svých odchozených zápasů. Těch si téměř dvoumetrový tenista vydělal v dolarech přes šest milionů, další však už bude přidávat jen velmi těžko.

Od roku 2018, kdy vyhrál svůj zatím poslední turnaj, se jen propadá. Sezonu 2019 zakončil s bilancí sedmi výher a patnácti porážek, jeho největším úspěchem byly dvě čtvrtfinálové účasti na menších turnajích v turecké Antalyi a Houstonu.

A loňský rok? V koronavirem poznamenané sezoně odehrál v hlavní soutěži jen jediný zápas, který v Delray Beach prohrál, jinak se bez větších úspěchů potácel po challengerech.

Bernard Tomic věk: 28 hraje rukou: pravou výška/váha: 196 cm/91 kg vyhraných turnajů: 4 nejvýše na žebříčku: 17. současné umístění: 262. Prize Money: 6 262 539 dolarů

A bída kdysi jednoho z největších talentů světového tenisu pokračuje i letos. Sezonu sice Tomic rozjel slušně, když se skrz kvalifikaci probil do druhého kola Australian Open, to však bylo prakticky vše. Na challengerech nedošel dál než do druhého kola, v kvalifikacích na turnaje ATP neuspěl ani jednou.

A jeho zatím poslední duel? Na challengeru v Istanbulu prohrál v prvním kolem se 171. hráčem světa Francouzem Quentinem Halysem za 38 minut 0:6, 1:6. V prvním setu uhrál Australan čtyři body, ve druhém třináct...