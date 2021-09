Podle trenéra si Bartyová ještě rozmyslí start na Turnaji mistryň

Světová jednička, australská tenistka Ashleigh Bartyová returnuje v utkání s Barborou Krejčíkovou na US Open.

WTA rozhodla o přeložení závěrečného turnaje sezony pro nejlepší osmičku tenistek a deblových párů tento týden. Místo čínského Šen-čenu se kvůli koronavirovým opatřením bude hrát v mexickém městě Guadalajara v týdnu od 8. listopadu. Bartyová ovládla poslední odehraný ročník v roce 2019.

"Právě jsme zjistili, že se bude hrát v Mexiku v nadmořské výšce 1500 metrů, a to beztlakými míčky," řekl Tyzzer agentuře AP. "Tyhle míčky hrozně lítají. Pokud je používáte za normálních podmínek, vůbec neskáčou. To není právě nejlepší reklama pro nejlepší hráčky světa, aby hrály s něčím, s čím obvykle nehrají," dodal.

Start v Mexiku by navíc podle kouče mohl narušit Bartyové přípravu na novou sezonu. Po návratu do Austrálie totiž musí nejprve na dva týdny do karantény.