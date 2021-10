Stejně jako loni, také letos se Turnaj mistryň kvůli koronaviru neodehraje v čínském Šen-čenu, dějištěm vrcholu WTA sezony bude mexická Guadalajara. Souboje osmi nejlepších hráček roku proběhnou od 10. do 17. listopadu a na Sport.cz najdete kompletní výsledkový i informační servis.

Letošní Turnaj mistryň úzce navazuje na Pohár Billie Jean Kingové, který v Praze končí až 6. listopadu. Řadu hráček tak čeká těžký přesun do Mexika. „Ta změna prostředí. Z haly zase ven, k tomu nadmořská výška. Na tělo to bude velmi náročné," řekla k novému místu konání Kateřina Siniaková.

Příští sezonu by se měl Turnaj mistryň znovu vrátit do Číny, která bude pořadatelem až do roku 2030.

Turnaj mistryň 2021 - kvalifikové hráčky ve dvouřhe

V současné době zná turnaj nejlepších osmi hráček sezony čtyři účastnice. Vedle obhájkyně titulu a světové jedničky Ashleigh Bartyové mají jistotu startu také Aryna Sabalenková z Běloruska a dvě Češky - Barbora Krejčíková a Karolína Plíšková. Krejčíková se vedle Kateřiny Siniakové představí také ve čtyřhře.

Hráčky s jistou účastí na Turnaji mistryň 2021 WTA body Ashleigh Bartyová (Aus.) 6 411 Aryna Sabalenková (Běl.) 4 669 Barbora Krejčíková (ČR) 4 518 Karolína Plíšková (ČR) 4 036

Ani poslední týdny před začátkem turnaje není jasné, kdo se na vrchol WTA sezony kvalifikuje, otazník ale visí i nad samotnou Ashleigh Bartyovou, která již ukončila sezonu a nestartovala ani na prestižním turnaji v Indian Wells. Ve hře o účast je hned několik hráček, nejblíže k ní má Polka Iga Šwiateková, Maria Sakkariová z Řecka nebo Gabriňe Muguruzaová. O hráčském složení se rozhodne v následujících týdnech.

Program a výsledky Turnaje mistryň 2021

Jubilejní 50. ročník Turnaje mistryň se hraje od 10. do 17. listopadu. Hráčky budou rozděleny do dvou skupin po čtyřech a utkají se systémem každý s každým. Z obou skupin postupují do semifinále dvě nejlepší hráčky.

Datum Fáze 10. až 15. listopadu Zápasy základní skupiny 16. listopadu Semifinále 17. listopadu Finále

Hrací dny bývají rozděleny na dva bloky. V každém bloku se hraje jedna dvouhra a jedna čtyřhra. Dopolední zápasy budou začínat ve 21 hodin českého času, večerní duely o pět hodin později.

Vítězky Turnaje mistryň

První vítězkou Turnaje mistryň se v roce 1972 stala Američanka Chris Evertová. Nejúspěšnější hráčkou je s osmi triumfy Martina Navrátilová, ve všech případech pod americkou vlajkou. Pět titulů mají na kontě Serena Williamsová a Němka Steffi Grafová.

Vítězky Turnaje mistrů od roku 2000 2000 Martina Hingisová (Švý.) 2011 Petra Kvitová (ČR) 2001 Serena Williamsová (USA) 2012 Serena Williamsová (USA) 2002 Kim Clijstersová (Bel.) 2013 Serena Williamsová (USA) 2003 Kim Clijstersová (Bel.) 2014 Serena Williamsová (USA) 2004 Maria Šarapovová (Rus.) 2015 Agnieszka Radwaňská (Pol) 2005 Amélie Mauresmová (Fra.) 2016 Dominika Cibulková (Svk.) 2006 Justine Heninová (Bel.) 2017 Caroline Wozniacká (Dán.) 2007 Justine Heninová (Bel.) 2018 Elina Svitolinová (Ukr.) 2008 Venus Williamsová (USA) 2019 Ashleigh Bartyová (Aus.) 2009 Serena Williamsová (USA) 2020 Nekonalo se 2010 Kim Clijstersová (Bel.) 2021

Češky se na turnaji radovaly z vítězství dvakrát. V roce 1997 slavila triumf Jana Novotná, v roce 2011 zase Petra Kvitová. Helena Suková a Hana Mandlíková prohrály v roce 1985, resp. 1986, ve finále.

Prize money a body na Turnaji mistryň 2021

Na turnaji, jež se hraje stejně jako Australian Open a US Open na tvrdém povrchu, si může neporažená vítězka přijít až na 1500 bodů.

Finanční odměny pro rok 2021 zatím nebyly oznámeny, předloni si Ashleigh Bartyová přišla na neskutečných 4 420 000 milionů dolarů. Celková dotace byla v roce 2019 čtrnáct milionů dolarů, letos se očekává výrazně nižší částka.

Turnaj mistrů v TV a vstupenky

Cena vstupenek na odpolední blok zápasů základních skupin se na oficiálních stránkách pohybuje od 600 korun, na večerní blok jsou o sto korun dražší. Na semifinálové a finálové zápasy jsou nejlevnější lístky za čtyři a půl tisíce korun.

Celý turnaj by měl být vysílán na stanici O2 TV.