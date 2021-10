Jak se O2 arena chystá na světový tenis? Speciální povrch i zápasy bez rozhodčích

„Povrch se zacvakává do sebe jako stavebnice. Je to dokonale přesné, nejsou na tom vidět spáry. Povrchy stojí, lajny máme nalajnované, jsou tam i sítě, může se začít trénovat," pochvaluje si prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka.

Chybí ještě osadit televizní obrazovky, které budou před sedačkami pro hráčky. Aby mohly sledovat například záběry z jestřábího oka. A také nainstalovat televizní kamery. Ty budou suplovat práci rozhodčích.

„Přidají se kamery na horní sektor, aby ohlídaly pohyb míčku po kurtu. Pak se přidává dalších dvanáct kamer na úroveň hráček, místo lajnových rozhodčích. Vše se sleduje elektronicky a v momentě, kdy spadne míček do autu, tak systém sám zahlásí rovnou aut. Zahlásí to do zvukového systému příslušné areny, takže všichni diváci okamžitě uslyší, že míček skončil v autu," popisuje vedoucí technické produkce Josef Ženíšek.

Český tým, v čele s Barborou Krejčíkovou, by si měl poprvé zatrénovat tento čtvrtek. Všichni zúčastnění musí dodržovat covidová opatření. Týmy budou zavřeny v bublině. Nikdo k nim nesmí.

Češky zahájí boje ve skupině v pondělí 1. listopadu duelem s Německem. Druhé utkání se Švýcarskem sehrají o tři dny později. Na jejich zápasy je prodáno přes polovinu z dvanáctitisícové kapacity. Do semifinále, které je na programu příští pátek, postoupí vítězové skupin. Finále se pak hraje 6. listopadu.