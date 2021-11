GLOSA: Jedna rána za druhou. Diváci ještě budou moc potřeba

Určitě se čekala vyšší návštěva, i tak si ale české hráčky pochvalovaly skvělou atmosféru a fanoušky, kteří je stále hnali do boje. Ti nejvěrnější pak vydrželi až do popůlnočního konce vypjaté čtyřhry.

Proti vyšší hustotě obecenstva se ale spikla celá řada faktorů. V první řadě dost pozdní začátek utkání ve všední den.

"Bereme to tak, že to vlastně ještě nebylo finále, ale ekvivalent prvního kola Fed Cupu, které třeba v Ostravě také nebylo vyprodáno," řekl mluvčí českého týmu Karel Tejkal.

Neskutečná čtyřhra. Rozhodlo, že jsme byly pozitivní a šly si pro každý míč, říká Lucie Hradecká

Sport.cz

Za uplynulých devět let hostila O2 arena čtyřikrát finále Fed Cupu a jednou finále Davis Cupu. To bývalo v hledišti až 14 tisícovek rozjařených diváků.

Mimopražští fanoušci bývali zvyklí strávit v hlavním městě prodloužený víkend a zaplnit halu až po střechu. Ale když se hraje v pondělí a ve čtvrtek, mají to tenisuchtiví zájemci o poznání složitější.

Markéta Vondroušová byla od rána nervózní, zápas si ale nakonec hrozně užila

ITF

I když domácím hráčkám velí světová trojka Barbora Krejčíková, na širší okruh fanoušků stále fungují spíš prověřená jména Petry Kvitové a Karolíny Plíškové. Jenže ty se, na rozdíl od čerstvé české jedničky, z akce omluvily... Stejně jako hráčky z top 10, jež daly přednost přípravě na Turnaj mistryň v Guadalajaře.

A k tomu nová značka Billie Jean King Cupu, jenž nahradil fedcupová klání, není ještě tak silná. Značná část lidí ještě moc netuší, co si pod mistrovstvím světa tenisových týmů vlastně představit a co od něj čekat

Bolelo mě lýtko, přiznala Barbora Krejčíková. Nemám se za co stydět, nechala jsem tam všechno

Sport.cz

Poté, co se pořadatelství zřekla Budapešť, navíc měli organizátoři jen dva měsíce na propagaci finálového turnaje. A ten se ještě k tomu přesně trefil do doby, kdy v Česku znovu narůstají počty nakažených covidem. To není obhajoba, ani pláč. Spíš součet okolností, jež se Praze zrovna nehodí do karet.

Tenistky i tak věří, že na přímý souboj o postup do semifinále se Švýcarkami dorazí davy. A s jejich podporou se probijí i do dalších zápasů, kdy by měla být O2 arena zase natřískaná jako při velkých finále Fed Cupu.