Krejčíková se špičkovala s Hingisovou. Česká jednička je v pohodě a namotivovaná

Vypadáte v pohodě. Noha nebolí?

Trénink byl dobrý, nálada je dobrá, všechno dobrý. Těším se na zápas proti Švýcarsku, který je tak trochu derbíčko, a na odvetu s Belindou. Tak hlavně doufám, že se na to dobře vyspím.

Co si vybavíte ze zápasu s Bencicovou na tokijské olympiádě?

Tam to bylo těžký. Belinda se dostala do obrovské formy a vyhrála celou olympiádu. Prostě se jí to tam sešlo, ale věřím, že tady doma s českými fanoušky se to zase sejde mně.

Bolelo mě lýtko, přiznala Barbora Krejčíková. Nemám se za co stydět, nechala jsem tam všechno

Sport.cz

Co na ni platí?

Hraje míče brzy po dopadu, takže čekám, že to bude hodně rychlé. Musím držet.

Jste ráda, že z pondělka už jste si trochu zvykla na prostředí O2 areny, byť zápas s Kerberovou nedopadl dobře?

Mně se ta atmosféra hrozně líbila. Jak jsem byla na lavičce, tak jsem věděla, do čeho jdu. A je jen škoda, že to nevyšlo. Kdyby dva míče v těch rozhodujících gamech dopadly nějak jinak, tak jsem mohla i vyhrát a měla jsem tu premiéru sladší. Ale za mě dobrý, já si to teda moc užívám. Jsem ráda, že tu hraju.

Před zápasem s Němkami jste se motivovala filmem Zátopek. Máte přichystáno něco dalšího?

Máme něco? (ptá se mluvčího týmu Karla Tejkala). Aha, tak bude ještě dokument o Zátopkovi. Další inspirativní filmový večer.

Neskutečná čtyřhra. Rozhodlo, že jsme byly pozitivní a šly si pro každý míč, říká Lucie Hradecká

Sport.cz

Pokud byste s týmem vybojovala postup až do sobotního finále, tak vás před odletem na Turnaj mistryň čekají ještě tři těžké dvouhry. Jste připravená?

Těžký je to vždycky, ale pohání mě, že hraju doma za Česko. O to je to větší motivace, vždycky jsem si to strašně přála. A hrát později večer jako v pondělí mi extra nevadí. I když končit ve dvě ve tři ráno asi není pro tělo optimální. Určitě budu radši, když se dohraje do jedenácti.