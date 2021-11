Krejčíková rozplakala Navrátilovou. V Mexiku dojala slovy o boji za svobodu v Československu

„Díky Báro, že se mnou hraješ. Máš za sebou úžasný rok," ujala se slova Siniaková po finálové výhře nad tchajwansko-belgickým párem Sie Šu-wej, Elise Mertensová (6:3, 6:4).

Z angličtiny pak přešla do češtiny. „Děkuju všem, kdo nás podporuje doma, protože to cítím a hrozně moc za to děkuji," pokračovala rodačka z Hradce Králové, která zakončí rok jako deblová světová jednička.

„Byl to tady úžasný týden. Moc jsem si to užila a momentálně jsem velmi šťastná. Chci poděkovat i Katce. Moc mě baví s tebou hrát. Díky, že spolu hrajeme už tak dlouho a pořád se nám daří. Těším se na další zápasy," navázala na svoji parťačku Krejčíková.

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková rozplakaly Martinu Navrátilovou

O2 TV Sport

Ta poté publiku v Mexiku připomněla, že finále se konalo ve významný den pro české dějiny.

„Dnes je pro Českou republiku velmi speciální den, stejně jako pro naše slovenské přátele. My tenhle den nazýváme Sametová revoluce. 17. listopadu 1989 byli Češi a Slováci jeden národ. Měli jsme velmi statečné československé studenty a občany, kteří vyšli do ulic a demonstrovali proti nedemokratickému režimu. Děkuji jim, že moje generace může žít v krásné zemi bez omezení a ve svobodě," rozpovídala se 25letá rodačka z Brna.

„Všichni rozumí tomu, co se tehdy dělo. Máme tu Martinu Navrátilovou, která byla nucena z Československa kvůli režimu emigrovat. Jsem opravdu šťastná, že ten režim už u nás není a můžeme žít ve svobodě. Chci tedy všem doma poděkovat. Oceňuji, co jste vykonali a jak stateční jste byli. Dali jste nám možnost žít ve svobodě. Jsem velmi hrdá, že jsem z České republiky," dodala.

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková ve finále Turnaje mistryň

O2 TV Sport

Její slova viditelně dojala Navrátilovou, která se neubránila slzám.

„Byl to pro nás výborný den. Vše jsme udělaly nejlépe, jak to šlo. Je pro nás velmi speciální, že dostáváme trofej od Martiny, ke které vzhlížíme. Je pro nás velkou hrdinkou. Moc jsme si to tu užily. No, a teď hurá na dovolenou," navázala na svá slova Krejčíková na pozápasové tiskové konferenci.

„Hrály jsme fakt dobře. Udržely jsme si týmový duch, bojovaly jsme celý zápas. Jsem šťastná, že jsme na trofej dosáhly," těšilo Siniakovou.

Češky kromě trofeje vybojovaly v Mexiku také šek na 360 tisíc dolarů, v přepočtu necelých osm milionů korun.