KOMENTÁŘ: Obhajob bude moc. Krejčíková musí zvážit, jestli chce v deblu pokračovat

O výhře Krejčíkové se Siniakovou ve finále Turnaje mistryň jsem nepochyboval. Je to pár, na který je úžasný spoleh, což obě naše hráčky potvrdily v Paříži i na olympiádě v Tokiu. Siniaková je deblová jednička, Krejčíková dvojka a k tomu pětka v singlu. To je neskutečný úspěch českého tenisu.

Jen je škoda, že spolu nenastoupily v Praze na finále Billie Jean King Cupu. Myslím si, že to Krejčíkové mohlo pomoct i směrem ke dvouhře. V Praze, ani pak v Guadalajaře ale neměla soupeřku, na které by se mohla chytit.

Jinak to ovšem byla vyloženě sezona Krejčíkové, tím, jak bojovala na dvou frontách, ale taky bylo jasné, že se nějaký útlum dostaví. Každopádně je na ní vidět, jak na své hře pracuje. Maká na servisu i na tom, aby výměny zrychlila.

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková ve finále Turnaje mistryň

O2 TV Sport

Jen se teď bude muset zamyslet, zda pokračovat i nadále v takové míře v deblu. To bylo rozhodování, které musela udělat řada hráčů. Třeba Jirka Novák, když se dostal na páté místo v singlu, hraní čtyřhry hodně omezil. Příští rok čeká Krejčíkovou obhajoba spousty bodů a na to musí být připravená a fit, protože je to něco úplně jiného, než když hráčka vylétne nahoru, jako se jí to povedlo letos.

Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou během finálového zápasu

Henry Romero, Reuters

Bylo mi líto Karolíny Plíškové, která v Guadalajaře nepostoupila ze skupiny se dvěma výhrami, což je dost nezvyklé. Doplatila ale na rostoucí formu Garbiňe Muguruzaové, která chytila fazónu jako před lety na French Open (2016) a ve Wimbledonu (2017). Rozjela se a hrála ohromně, na čemž má velký podíl i Conchita Martínezová.

Plíšková sice hrála ve finále Wimbledonu, ale dojem ze sezony trochu kazí fakt, že nevyhrála žádný turnaj, i když byla ještě ve finále v Římě a v Montrealu. S koučem Bajinem potřebuje zapracovat na druhém servisu, aby dostal ten správný 'kick'. Pohyb už zlepšila, bez další práce se ale neobejde. Čekám od ní ale v příštím roce velký výsledek. Nejlíp už v Austrálii.

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková rozplakaly Martinu Navrátilovou

O2 TV Sport

Určitě bychom neměli odepisovat ani Petru Kvitovou, která bude odpočatá. Po zranění se vrátí Karolína Muchová, je tu Markéta Vondroušová... Ten okruh českých tenistek, které mohou promluvit do závěrečných kol grandslamu, je nebývalý. Měli bychom si toho vážit.