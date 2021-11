Česko - Německo 1:1 po dvouhrách TENIS ONLINE: Drama trvá, hraje se rozhodující debl! Krejčíkovou nahradila Hradecká

Do čtyřhry byly nahlášeny olympijské vítězky Kateřina Siniaková s Krejčíkovou, kterou však nahradí Lucie Hradecká. Krejčíková si nechávala v utkání s Kerberovou dvakrát ošetřovat pravé lýtko. Němky nahlásily dvojici Jule Niemeierová, Anna-Lena Friedsamová.

Dvaadvacetiletá Vondroušová hned na úvod vzala Petkovicové podání, pak sice přišla o svůj servis, ale jinak na kurtu dominovala. Tradičně dobře četla hru, soupeřku rozebírala a k oblíbeným kraťasům přidala i přesný lob či eso. "Kraťasy byly dobré a celkově nemám nějakou šablonu hru, spíš hraju intuitivně, co cítím," řekla. Set získala po dvojchybě soupeřky.

Markéta Vondroušová byla od rána nervózní, zápas si ale nakonec hrozně užila

ITF

Před druhou sadou si plácla s kapitánem Pálou a pokračovala v nastoleném tempu. Rychle vedla 3:0 a opírala se o výborné podání, dala i dvě esa v gamu. "Podání mě taky drželo," uvedla. Bez zaváhání dovedla utkání do vítězného konce. Petkovicová měla v závěru v očích slzy. "Bojovala do posledního míče, nic mi nedala zadarmo. Hrála jsem dobře a bylo důležité, že jsem to udržela v hlavě," řekla Vondroušová, který vyhrála svoji čtvrtou dvouhru v soutěži z pěti duelů.

Straight sets victory for @VondrousovaM to get the home team up and running 💪#BJKCupFinals pic.twitter.com/4Uw0SRpGGE — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 1, 2021

"Chtěla jsem moc vyhrát a musím říct, že jsem byla před zápasem hrozně nervózní, ale po pár gamech to ze mě opadlo. Hrála jsem svoji hru, snažila se jsem co nejvíc a užívala jsem si to. Jsem nadšená, že jsem to zvládla a takhle to dopadlo," řekla Vondroušová na kurtu.

Vítězka Roland Garros Krejčíková začala skvěle a vedla 3:0, ale náskok neudržela a v dlouhých výměnách najednou ztrácela. Za pomoci publika bojovala a postupně odvrátila odvážně tři setboly - první za stavu 4:5, další dva o dva gamy později. Vynutila si tie break, v kterém stejně jako v sadě neudržela vedení 3:0, ale nakonec set získala po dvojchybě Kerberové.

What a comeback from @AngeliqueKerber!



Czech Republic 🆚 Germany goes down to a doubles decider 🎾🎾#BJKCupFinals | @DTB_Tennis pic.twitter.com/jmmrwn8nhr — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 1, 2021

Druhý set začala Krejčíková špatně, zhoršil se její pohyb a chybovala. Viditelně bojovala se zdravotními problémy, nedobíhala míče a ve druhé sadě dostala "kanára". Poté se nechala ošetřit. "Nešlo mi odrazit se, bolí mě ten vnitřek," říkala fyzioterapeutovi Pavlu Kovačovi na kurtu.

V rozhodující třetí sadě prohrávala 1:3, ale bojovností dokázala vyrovnat na 3:3 a vyslechla si dlouhé ovace publika. Bývalá jednička Kerberová ale vracela neúnavně jeden míč za druhým, Češka kazila a přišla o podání na 3:4. Za stavu 4:5 ještě měla brejkbol, aby utkání prodloužila, ale Němka poslala míč na lajnu a vzápětí Krejčíková utkání ztratila.

V úterý se Němky střetnou se Švýcarskem. České tenistky čeká druhý souboj skupiny se Švýcarkami ve čtvrtek od 17:00. Ze skupiny postoupí do pátečního semifinále jen vítězky.

Francouzské obhájkyně titulu prohrály

Francouzky, poslední vítězky Fed Cupu z roku 2019, jak se soutěž dříve jmenovala, nečekaně podlehly ve skupině A Kanadě 1:2 na zápasy.

Spain equalise against Slovakia after an intense contest on Court One is sealed with a @sara_sorribes ace ♦️



🇪🇸 1⃣-1⃣ 🇸🇰#BJKCupFinals | @RFETenis pic.twitter.com/EzC1abjA4v — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 1, 2021

Kanaďankám chybí v novém modelu mistrovství světa družstev, které v české metropoli hraje dvanáct týmů, finalistka letošního US Open Leylah Fernandezová a předloňská vítězka newyorského grandslamu Bianca Andreescuová. Přijet nemohla ani kapitánka Heidi El Tabakhová, která se bude vdávat. Místo ní vede tým Sylvain Bruneau, kapitán Kanady v letech 2010 až 2018.

První bod Kanady zaznamenala 353. hráčka světa Francoise Abandaová výhrou nad Fionou Ferrovou, která dostala na pozici dvojky přednost před Caroline Garciaovou. Poté prohrála Rebecca Marinová v souboji jedniček s Alizé Cornetovou a rozhodla čtyřhra. V té světová deblová pětka Gabriela Dabrowská s Marinovou přehrály 6:4 a 7:6 Cornetovou a Claru Burelovou.

Rebecca Marinová z Kanady při utkání s Alizé Cornetovou z Francie.

Michal Krumphanzl, ČTK

Kanada může o svém postupu do pátečního semifinále rozhodnout v úterý, kdy se utká s favoritkami skupiny Ruskami, které vede Anastasija Pavljučenkovová.

Ve skupině B si Belgie poradila s Běloruskem, kterému chybí světová dvojka Aryna Sabalenková a nepřijela ani původně nominovaná Viktoria Azarenková. Už ve dvouhrách rozhodly Greet Minnenová a osmnáctá hráčka světa Elise Mertensová. Až čtyřhra patřila Běloruskám.