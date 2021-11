Švýcarsko - Německo 3:0 Švýcarské tenistky vyhrály a v duelu s Češkami půjde o semifinále Poháru Billie Jean Kingové

Souboj českých tenistek se Švýcarkami bude přímým utkáním o postup do semifinále Poháru Billie Jean Kingové. Češky v pondělí porazily ve skupině D Německo 2:1, Švýcarky dnes v Praze zvítězily nad stejným soupeřem 3:0 na zápasy.

Utkání českých hráček a Švýcarek, kterým pomáhá v roli trenérky Martina Hingisová, se bude hrát v O2 areně ve čtvrtek od 17:00. Vítězky postoupí do pátečního semifinále, v kterém narazí na nejlepší celek skupiny B, v níž jsou Belgičanky, Australanky a Bělorusky.

První bod Švýcarkám zajistila Viktorija Golubicová výhrou nad Andreou Petkovicovou 6:4, 7:5. V utkání jedniček sice ztratila olympijská vítězka z Tokia Belinda Bencicová s Angelique Kerberovou první set 5:7, ale další dva získala shodně 6:2.

"Jsem ráda, že jsem zápas otočila. Na konci prvního setu jsem byla asi moc nervózní, ale pak jsem hrála dobře. Ráda reprezentuju, vždycky ze sebe v týmové soutěži dostanu něco navíc a to možná rozhodlo," řekla Bencicová na kurtu.

Před Němkami ztratily jako první tým šanci na postup Kanaďanky. V pondělí přitom ve skupině A nečekaně porazily francouzské obhájkyně titulu. Ve druhém utkání ale prohrály s favorizovaným Ruskem 0:3 a záporné skóre je do semifinále nepustí.

Darja Kasatkinová snadno přehrála Carol Zhaovou a letošní finalistka Roland Garros Anastasia Pavljučenkovová následně zvítězila ve třech setech nad Rebeccou Marinovou. Rusky uspěly i ve čtyřhře, třetí bod přidaly Ljudmila Samsonovová a Veronika Kuděrmětovová. O semifinalistkách rozhodne středeční zápas Ruska s Francií.

Na pondělní vítězství nenavázaly ani Belgičanky, které po výhře nad Běloruskem podlehly Austrálii. Jasno bylo již po dvouhrách, v nichž uspěly Daria Gavrilovová i 131. hráčka žebříčku Storm Sandersová, která v třetí sadě deklasovala světovou osmnáctku Elise Mertensovou 6:0.

Ve skupině C rozhodla duel USA se Slovenskem čtyřhra, kterou lépe zvládl pár Viktória Kužmová, Tereza Mihalíková. V super tie-breaku odvrátila slovenská dvojice mečbol a zvítězila 12:10. Američanky tak potřebují k postupu do semifinále porazit ve středu Španělsko.

Djokovič vydřel postup

Novak Djokovič vstoupil do turnaje Masters v Paříži třísetovou výhrou 6:2, 4:6, 6:3 nad maďarským tenistou Mártonem Fucsovicsem. První hráč světového žebříčku, jenž na dvorcích chyběl půldruhého měsíce od finálové porážky na posledním grandslamu sezony US Open, postoupil v hale Bercy do osmifinále.

Po snadno získaném prvním setu se favoritova cesta za očekávanou výhrou zadrhla a protáhla na více než dvě hodiny. Fucsovics mu sebral podání a vyrovnal, zabojoval pak i ve třetí sadě, ale Djokovičovo vedení 3:1 už nesmazal.

Djokovič se v Paříži objevil na kurtech poprvé od 12. září, kdy prohrál ve finále US Open s Rusem Daniilem Medvěděvem a přišel o šanci na zisk kalendářního Grand Slamu a rekordního 21. vítězství na turnajích velké čtyřky. V Paříži útočí na šestý triumf ve dvouhře.

Čtyřiatřicetiletý srbský tenista se kvůli přípravě na finálový turnaj Davis Cupu přihlásil ve francouzské metropoli i do čtyřhry. S krajanem Filipem Krajinovičem v pondělí ve třech setech zdolali Australany Alexe de Minaura a Luka Savilleho.

Finálový turnaj tenisového Poháru Billie Jean Kingové v Praze: Skupina A: Rusko - Kanada 3:0 Kasatkinová - Zhaová 6:3, 6:1, Pavljučenkovová - Marinová 6:4, 4:6, 6:2 Samsonovová, V. Kuděrmětovová - Dabrowská, Marinová 6:3, 6:1.

1. Rusko 1 1 0 3:0 2. Kanada 2 1 1 2:4 3. Francie 1 0 1 1:2

Skupina B: Austrálie - Belgie 2:1 Gavrilovová - Minnenová 6:4, 1:6, 6:4 Sandersová - Mertensová 3:6, 7:6 (7:5), 6:0 Perezová, Sandersová - Mertensová, Minnenová 2:6, 4:6.

1. Austrálie 1 1 0 2:1 2. Belgie 2 1 1 3:3 3. Bělorusko 1 0 1 1:2

Skupina C: Slovensko - USA 2:1 Kužmová - Rogersová 6:4, 6:4 Schmiedlová - Collinsová 3:6, 2:6 Kužmová, Mihalíková - Dolehideová, Vandewegheová 6:2, 6:7 (5:7), 12:10. Skupina D: Švýcarsko - Německo 3:0 Golubicová - Petkovicová 6:4, 7:5 Bencicová - Kerberová 5:7, 6:2, 6:2 Golubicová, Teichmannová - Friedsamová, Schunková 6:1, 6:2

Tabulka skupiny C 1. Španělsko 1 1 0 2:1 2. Slovensko 2 1 1 3:3 3. USA 1 0 1 1:2

Tabulka skupiny D 1. Švýcarsko 1 1 0 3:0 2. Česko 1 1 0 2:1 3. Německo 2 0 2 1:5