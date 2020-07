Na tenisový grandslam French Open budou moci přijít diváci. Do pařížského areálu Roland Garros se na přelomu září a října dostane až 20 000 lidí denně. Vstupenky se podle oznámení pořadatelů začnou prodávat 16. července.

Na hlavních kurtech budou moci vedle sebe sedět maximálně čtyřčlenné skupinky, od dalších lidí je pak musí oddělovat prázdné sedadlo. Na menších dvorcích pak mohou diváci obsadit každou druhou sedačku. Roušky nebudou v hledišti povinné, pouze doporučené.

Celkově tak do areálu bude moci přijít zhruba 60 procent tenisových příznivců ve srovnání s obvyklou kapacitou. To na počátku turnaje znamená 20 tisíc lidí denně, na finálové dny zhruba polovinu.

Tyto počty se nicméně mohou změnit v závislosti na vývoji epidemiologické situace v zemi. "Pokud se zlepší, dáme v září do prodeje další lístky," řekl prezident francouzské tenisové federace Bernard Giudicelli. Naopak při zhoršení by rozhodl los, které vstupenky budou vyřazeny.

Antukový grandslam měl původně začít 24. května, avšak kvůli pandemii koronaviru byl odložen. Nově se pařížský turnaj uskuteční od 27. září do 11. října. Před ním je na programu US Open, v New Yorku se bude hrát bez diváků.