French Open

Kanoista Vojtěch Heger se stal v Krakově mistrem Evropy ve vodním slalomu v kategorii do 23 let. Bronzovou medaili vybojovala v Polsku kajakářka Antonie Galušková, jež odsoudila ke čtvrtému místu loňskou evropskou seniorskou šampionku Amálii Hilgertovou. Dvě medaile získali i junioři. Kanoista Adam Král má stříbro, kajakářka Kateřina Beková bronz.

Mezi kanoisty skončil o pouhé čtyři setiny čtvrtý Václav Chaloupka, který stejně jako Hilgertová těsně nezopakoval bronzové umístění z nedávného seniorského evropského šampionátu v Praze. Nepatrně rychlejší byl Rus Dmitrij Chramstov. Stříbro získal Polák Kacper Sztuba, který se dvousekundovou penalizací připravil o titul. S Hegerem, jenž i se "šťouchem" předtím ovládl už semifinále, prohrál o 1,15 sekundy.

Hilgertová se vloni stala mistryní světa do 23 let a před dvěma týdny byla třetí v trojském kanálu na ME dospělých, tentokrát ji o bronz připravil dotyk branky. České duo předčily vítězná Němka Elena Apelová a Polka Klaudia Zwolinská.

Vít Šimánek, ČTK

Král nestačil jen na suveréna juniorského závodu na C1 Francouze Mewena Debliquyho, který vyhrál s více než čtyřsekundovým náskokem. Beková zaostala za vítěznou německou kajakářkou Paulinou Pirrovou o více než tři sekundy, stříbrnou Francouzku Emmu Vuittonovou stála titul penalizace.