Více než dva a půl hodiny se české tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková rvaly na French Open o postup do finále. Nakonec maďarsko-francouzskému páru Timea Babosová, Kristina Mladenovicová podlehly po obrovské bitvě 2:6, 6:4, 5:7. Pořádnou pachuť však u poraženého páru vyvolal sporný moment v šesté hře třetí sady. "Nemám moc slov, jedině hnusné výrazy," okomentovala rozhodnutí hlavní rozhodčí Krejčíková.

První sada semifinálové bitvy se nesla ve znamení Babosové s Mladenovicovou, které český pár přehrály ve všech ohledech a za 34 minut vyhrály 6:2. Krejčíková se Siniakovou však i přes ztrátu 0:2 ve druhé sadě zápas nezabalily, set získaly 6:4 a srovnaly na 1:1.

V závěrečné sadě se následně rozpoutalo pořádné drama. Jeden z klíčových momentů přišel v šesté hře za stavu 3:2 pro český pár. Na podání byla Krejčíková a jeden míč chyběl k zvýšení náskoku na 4:2. Míč z rakety sedmadvacetileté Maďarky si to zamířil k postranní čáře a obě Češky byly přesvědčené, že skončil v autu.

Čárová rozhodčí však dopad míčku označila za dobrý, hlavní rozhodčí Alison Hughesová její rozhodnutí následně posvětila. "Řekla, že byl dobrý, a vůbec s námi nediskutovala. Byl to ale jasný aut, nikde se nedotýkal čáry. Člověk s tím nic nenadělá," zuřila po utkání brněnská rodačka.

Rozhozená Krejčíková následně o servis přišla a skóre tak bylo srovnáno na 3:3. "Úplně to zkazilo zápas. Vedly jsme, byly na vlně a blbě zahlášený míč to celý otočí. Nemám moc slov, jedině hnusné výrazy, což asi není v pořádku. Je to smutné," dodala zklamaná tenistka.

O dopadu míčku neměla pochybnosti ani Siniaková. "Určitě aut. Neviděla jsem dotyk lajny. Dle mého názoru byl taky jasně v autu," říkala rodačka z Hradce Králové.

České tenistky nakonec sadu za hodinu a dvacet minut v dramatickém závěru ztratily 5:7 a na svůj třetí společný grandslamový titul si budou muset počkat.

"Odehrály jsem tady nejlepší zápas. I když jsme prohrály, tak jsme byly mnohem lepší. Přijde mi to ale strašně nefér. Je to nakoplo a nám o pár míčků uteklo. Ale jsme mladé, přijde další šance," věří Krejčíková.