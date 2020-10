Nadal bude v neděli usilovat o svůj již dvacátý grandslamový titul, čímž by vyrovnal rekord Rogera Federera. Ve finále French Open Španěl zatím nikdy neprohrál, na své cestě do letošního finále neztratil ani set.

Čtvrtfinálový přemožitel vítěze US Open Dominica Thiema Schwartzman byl nejblíže úspěchu ve třetí sadě, kterou dotáhl do tie-breaku. V něm ho ale španělský favorit deklasoval 7:0 a připsal si ve 101. pařížském zápase 99. výhru.

Rafael Nadal slaví postup do finále French Open

Christophe Ena, ČTK/AP

Osmadvacetiletý Schwartzman v generálce na Roland Garros po devíti porážkách nečekaně Nadala zdolal ve čtvrtfinále turnaje v Římě, dnes byl ale v úvodních dvou setech stále o krok pozadu.

Ve třetí sadě prohrával 1:3 a 2:4, ale dokázal srovnat na 5:5 a ve vyrovnaném jedenáctém gamu, jenž trval 12 minut, si vypracoval tři brejkboly. Nadal ale servis uhájil a sadu i zápas rozhodla zkrácená hra, v níž dominoval.

"Je neskutečné být znovu ve finále. Před pár týdny jsem s Diegem prohrál, takže jsem očekával hodně těžký zápas. Věděl jsem, že to s ním bude náročné až do konce, protože je to jeden z hráčů, kteří na tour získávají hodně brejků. Takže výhra proti němu je pro mě hodně pozitivní," uvedl Nadal, jenž prošel v Paříži do finále bez ztráty setu pošesté v kariéře.

Djokovič měl utkání se zástupcem nastupující generace Tsitsipasem dlouho pod kontrolou a zdálo se, že ho ukončí v nejkratší možné době. Ve třetí sadě za stavu 5:4 měl třiatřicetiletý favorit při svém podání mečbol, ale dvaadvacetiletý Řek ho odvrátil a nadechl se k obratu. Tvrdě podávající Tsitsipas bojující o první grandslamové finále donutil Djokoviče k chybám, třetí set získal a poté si vynutil rozhodující sadu.

V ní už ale zkušenější Srb dominoval, rychle si vybudoval náskok a při podání Tsitsipase vítězným returnem proměnil celkově třetí mečbol. Ve finále Roland Garros byl Djokovič naposledy v roce 2016, kdy získal svůj jediný pařížský titul.

"Zůstal jsem klidný, i když hrál Stefanos hodně dobře," uvedl po bitvě Djokovič, jenž za favorita finále považuje Nadala. "Zdejší centrkurt je jeho obývák, po všech těch výhrách. Ale já budu mít do zápasu velkou motivaci," dodal srbský tenista, který letos nevyhrál pouze osmifinále na US Open se Španělem Pablem Carreňem, jež pro něj skončilo diskvalifikací kvůli napálení míčku do čárové rozhodčí.

Ve vzájemné bilanci finalistů vede Djokovič nad Nadalem 29:26.