Česko vs. Spojené státy. Tak by se s nadsázkou dal nazvat čtvrteční den na tenisovém French Open. O postup do 3. kola bude bojovat čtveřice Češek, ve třech případech jim budou soupeřkami hráčky ze zámořské velmoci. Od 11:00 nastoupí Karolína Muchová proti Američance Varvaře Lepchenkové, ve stejný čas vyzve Tereza Martincová Jessicou Pegulaovou. Do bojů zasáhnou i Karolína Plíšková proti třetí Američance Sloane Stephensové (cca 13:30) a Barbora Krejčíková, která bude bojovat s Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou (cca 12:30). Všechna utkání sledujte na Sport.cz online.