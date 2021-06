Postoupí česká tenistka Barbora Krejčíková do 4. kola French Open?

Těžké soupěřky budou mít ve třetím kole dvě mladé české tenistky, Karolína Muchová s Barborou Krejčíkovou. Už v jedenáct hodin vyběhne na třetí největší kurt semifinalistka Australian Open z letošního roku Karolína Muchová. Na tu čeká bývalá finalistka Roland Garros Sloane Stephensová.

Ta se až do začátku dubna na turnajích neuvěřitelně trápila, a její výkony hodně zaostávaly za jejím potenciálem. Na antuce už se ale její výsledky zlepšily, což dokumentovala v prvním a druhém kole pařížského grandslamu, když porazila španělskou hrdinku, která se vrátila na kurty po zákeřné nemoci, Carlu Suarézovou, a poté zdolala po dobrém výkonu také Karolínu Plíškovou.

Forma čtyřiadvacetileté Muchové byla před turnajem trochu neznámou, po zranění však oba své duely zvládla, i když zatím úplnou herní pohodu, kterou předváděla na začátku roku v Melbourne, nenašla. Ve třetím kole na ni čeká papírově nejtěžší prověrka, přesto do zápasu vstupuje v roli favoritky a po nepovedeném French Open 2020, by se ráda prokousala do druhého týdne.

Životní formu má Barbora Krejčíková, jež táhne parádní sérii sedmi vítězných utkání. Po turnaji ve Štrasburku, který opanovala, se jí povedlo rychle přeorientovat na pařížskou antuku, kde nejprve porazila krajanku Kristýnu Plíškovou a pak nedala žádnou šanci nasazené Rusce Alexandrovové.

Bývalá svěřenkyně Jany Novotné bude ve třetím kole čelit jedné z nejtěžsích protivnic v pavouku, Ukrajince Jeleně Svitolinové. Šestá hráčka světa letos už dvakrát porazila Petru Kvitovou a po zásnubách s Francouzem Monfilsem vypadá herně i psychicky vyrovnaně. Na kurtu Philippea Chatriera se od 12 hodin můžou diváci těšit na velký zápas.