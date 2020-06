Serena Williamsová hodlá letos usilovat o sedmý titul na US Open. Šestinásobná vítězka newyorského grandslamu dnes potvrdila, že ve Flushing Meadows bude navzdory přísným opatřením kvůli koronaviru startovat. Její trenér Patrick Mouratoglou přitom předtím její účast zpochybnil, protože by se bývalá světová jednička musela smířit s tím, že bude několik týdnů bez tříleté dcery.

"Konečně, už se nemůžu dočkat, až se vrátím do New Yorku a zahraju si na US Open 2020," řekla osmatřicetiletá Williamsová ve video vzkazu během tiskové konference americké asociace USTA, na níž pořadatelé potvrdili, že letošní US Open bude bez diváků. "Jsem přesvědčená, že USTA odvede skvělou práci a zajistí, že všechno bude báječné a všichni budou v bezpečí," uvedla.

Stát New York dal tenisovému grandslamu v úterý zelenou, ale kvůli obavám z nemoci covid-19 avizoval striktní předpisy a řadu omezení. Ta už kritizovaly mnohé hvězdy a omluvenky pořadatelům hrozí od obou světových jedniček Novaka Djokoviče a Ashleigh Bartyové, Simony Halepové, Rafaela Nadala či Petry Kvitové.

O Wimbledon už tenisté pro letošek kvůli pandemii přišli, US Open od 31. srpna do 13. září se uskuteční, ale bez diváků. Williamsová by ráda získala 24. grandslamový titul a vyrovnala rekord Margaret Courtové.

Bez dcery i měsíc

Podle avizovaných pravidel může mít každý hráč u sebe jen jednoho člověka, což by měl být trenér. To by mohlo podle Mouratogloua představovat pro Williamsovou největší problém, s dvoutýdenní karanténou by totiž dceru Olympii nemusela vidět až měsíc.

"Myslím si, že Serena chce na US Open hrát, ale vůbec neví, jak to zvládnout jen s jedním člověkem. Nejde jen o realizační tým, myslí i na svou dceru a já osobně si nedokážu představit, že by byla tak dlouho bez ní. S dcerou by asi do areálu nesměla, když bude hrát," řekl médiím Mouratoglou.