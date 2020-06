Organizátoři tenisového US Open po kritice svého původního rozhodnutí přece jen zařadí do okleštěného programu turnaj vozíčkářů. Americká tenisová asociace (USTA) původně chtěla soutěž handicapovaných tenistů letos vyřadit v rámci opatření proti šíření koronaviru.

Tenisové US Open se v New Yorku uskuteční v původním termínu od 31. srpna. Hrát se bude bez diváků.

Rozhodnutí USTA přišlo pět dnů poté, co asociace přiznala chybu, že svůj záměr vynechat je s vozíčkáři neprodiskutovala. "Dnešní rozhodnutí jsme udělali po mnoha virtuálních jednáních během posledního týdne se sportovci na vozíčku a Mezinárodní tenisovou federací," uvedla USTA.

Mezi nejhlasitějšími kritiky původního rozhodnutí vynechat vozíčkáře z programu US Open byl paralympijský šampion Dylan Alcott z Austrálie, jenž ho označil za "nechutnou diskriminaci".

US Open se uskuteční v New Yorku od 31. srpna do 13. září. Hrát se bude kvůli pandemii koronaviru bez diváků a za přísných hygienických i bezpečnostních podmínek. Bude také upravený program s cílem omezit na minimum počet účastníků - nebudou se hrát kvalifikace ani soutěže smíšených čtyřher a juniorů, pavouky deblových soutěží budou poloviční. V tradičním rozsahu, tedy pro 128 hráčů a hráček, se odehrají pouze dvouhry.