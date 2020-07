Nadšení a elán nestačí, tělo stárne a čas je tvůj nepřítel. Takový vzkaz poslala tenisové hvězdě Sereně Williamsové legendární Martina Navrátilová. Sebevědomí osmatřicetileté Američanky, která se marně snaží vyrovnat rekord Australanky Margaret Courtové v počtu grandslamových triumfů, muselo dostat ránu. Jako by nestačilo, že už čtyřikrát nezvládla finálovou bitvu. „Čas je tvůj nepřítel," vzkázala bývalé světové jedničce Navrátilová.

Serena Williamsová by měla na US Open hrát, chtěla by tam zaútočit na titul.

Eduardo Munoz Alvarez, ČTK/AP