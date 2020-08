Hráčské pole bude kvůli pandemii koronaviru letos hodně omezené, i přesto bude na US Open upřena velká pozornost. Tradičně poslední Grand Slam v kalendářním roce v této sezóně přímo navazuje na Australian Open a neobvykle až po něm bude následovat French Open. US Open 2020 začíná 31. srpna a na Sport.cz během turnaje najdete veškeré aktuální informace včetně výsledků, zápasů, programu a pavouku.

Federer, ani Nadal do New Yorku neletí, Novak Djokovič má cestu k triumfu na US Open umetenou.

I kvůli zrušení Wimbledonu to bude právě americký grandslam, co bude mít za úkol uspokojit všechny natěšené tenisové fanoušky. Ti však budou u kurtů kvůli koronavirové situaci chybět. "Nahradit atmosféru 23 000 diváků je nemožné. Hrát před plným stadionem Arthura Ashe je skvělý zážitek. Takhle to v roce 2020 bohužel vypadat nebude," vyjádřila se o turnaji bez diváků bývalá prezidentka americké tenisové asociace Katrina Adamsová. "Věřím ale, že hráči najdou potřebnou motivaci hrát nejlepší tenis. Pořád se jedná o Grand Slam," dodala.

Termín, místo konání a finanční odměny

US Open 2020 začíná 31. srpna a skončí 13. září. Turnaj se bude, stejně jako každý rok, odehrávat na tvrdých kurtech tenisového centra Billie Jean Kingové v New Yorku, a to i přes spekulace, že se kvůli koronaviru přesune do Kalifornie. Značná omezení se však dotkla samotného programu turnaje. Hrát se budou pouze dvouhry (bez omezení hráčů) a čtyřhry, kterých se bude účastnit jen 32 párů, místo klasických 64. Turnaje smíšené čtyřhry, juniorů a kvalifikace byly rozhodnutím vlády státu New York zrušeny.

Hráči si na odměnách celkem rozdělí přes 43 milionů dolarů. Vítězové dvouher si každý přijdou na 3 miliony, poražení finalisté dostanou po milionu a půl. V deblech jsou odměny značně menší - vítězné páry si New Yorku odvezou 400 tisíc dolarů.

Odměny hráčů (v dolarech) Umístění Dvouhra Čtyřhra (pár) Vítěz 3 000 000 400 000 Finále 1 500 000 240 000 Semifinále 800 000 130 000 Čtvrtfinále 425 000 91 000 Osmifinále 250 000 50 000 16.-32. 163 000 30 000 33.-64. 100 000 - 65.-128. 61 000 - Celkem 39 024 000 4 288 000

Kdo bude hrát?

Kvůli obavám z koronaviru odmítla účast značná část tenisové špičky. Z turnaje se omluvil i obhájce titulu z mužské dvouhry Rafael Nadal, rekordman v počtu grandslamových titulů Roger Federer nebo aktuální ženská jednička Ashleigh Bartyová. Absentovat budou také Nick Kyrgios, Stan Wawrinka, Gael Monfils nebo Elina Svitolinová. Řada hráčů účast stále zvažuje.

Chybět by ale neměl trojnásobný šampión a největší favorit Novak Djokovič, světová trojka Dominic Thiem nebo loňský finalista Daniil Medveděv. Domácí turnaj si nenechá ujít ani Serena Williamsová, jež bude útočit na rekordní 24. grandslamové vítězství, nebo vítězka z roku 2018 Naomi Ósakaová. Obhajovat loňský triumf bude Bianca Andreescuová.

O překvapivý návrat na hvězdné kurty budou usilovat hned dva bývalí vítězové US Open. Po zranění se vrací Brit Andy Murray, který se díky odhláškám dostal přímo do hlavní soutěže. Divokou kartu využila bývalá světová jednička Kim Clijstersová. Belgičanka vyhrála US Open v roce 2009 právě na divokou kartu, kariéru ukončila v roce 2012.

Češi na turnaji

Ze světového žebříčku se na turnaj kvalifikovalo deset českých hráčů. Kromě jediného mužského zástupce Jana Veselého mělo právo startovat devět českých tenistek a hned pět z nich se dostalo mezi nasazené. Vedle světové trojky Karolíny Plíškové, která bude dost možná turnajovou jedničkou, také Petra Kvitová, Markéta Vondroušová, Karolína Muchová a Barbora Strýcová. Poslední jmenovaná však nakonec do New Yorku nepojede.

Českou výpravu budou dále tvořit Marie Bouzková, Kateřina Siniaková a Kristýna Plíšková. Tereza Martincová je šestou náhradnicí a čeká na další odhlášky. Již dříve odřekla účast na turnaji Barbora Krejčíková i Barbora Strýcová.

Povrch pro US Open

Poslední ze čtyřky tenisových grandslamů se koná od roku 1881. Až do roku 1974 se zápasy odehrávaly na travnatém povrchu. V roce 1975 se přesunuly na antuku a v roce 1978 na povrch DecoTurf, na kterém se hrají doposud.

Program turnaje

Turnaj začíná v pondělí 31. srpna dvouhrami, tradičně posledním zápasem US Open bude finále mužského singlu, které je naplánováno na 13. září. Los turnaje se uskuteční 27. srpna.

Program US Open 2020 Pondělí 31.8.2020 Začátek Dvouhra mužů a žen 1. kolo 11:00 Dvouhra mužů a žen 1. kolo 19:00 Úterý 1.9.2020 Dvouhra mužů a žen 1. kolo 11:00 Dvouhra mužů a žen 1. kolo 19:00 Středa 2.9.2020 Dvouhra mužů a žen 2. kolo, Čtyřhra 1. kolo 11:00 Dvouhra mužů a žen 2. kolo 19:00 Čtvrtek 3.9.2020 Dvouhra mužů a žen 2. kolo, Čtyřhra 1. kolo 11:00 Dvouhra mužů a žen 2. kolo 19:00 Pátek 4.9.2020 Dvouhra mužů a žen 3. kolo, Čtyřhra 2. kolo 11:00 Dvouhra mužů a žen 3. kolo 19:00 Sobota 5.9.2020 Dvouhra mužů a žen 3. kolo, Čtyřhra 2. kolo 11:00 Dvouhra mužů a žen 2. kolo 19:00 Neděle 6.9.2020 Dvouhra mužů a žen osmifinále, Čtyřhra čtvrtfinále 11:00 Dvouhra mužů a žen osmifinále 19:00 Pondělí 7.9.2020 Dvouhra mužů a žen osmifinále, Čtyřhra čtvrtfinále 11:00 Dvouhra mužů a žen osmifinále 19:00 Úterý 8.9.2020 Dvouhra mužů a žen čtvrtfinále, Čtyřhra semifinále 12:00 Dvouhra mužů a žen čtvrtfinále 19:00 Středa 9.9.2020 Dvouhra mužů a žen čtvrtfinále, Čtyřhra semifinále 12:00 Dvouhra mužů a žen čtvrtfinále 19:00 Čtvrtek 10.9.2020 Čtyřhra mužů finále 15:00 Dvouhra žen semifinále 19:00 Pátek 11.9.2020 Čtyřhra žen finále 12:00 Dvouhra mužů semifinále 16:00 Sobota 12.9.2020 Dvouhra žen finále 16:00 Neděle 13.9.2020 Dvouhra mužů finále 16:00

