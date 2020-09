Hned trojice českých tenistek se dnes na US Open představí v zápasech druhého kola. Petra Kvitová měří síly s Ukrajinkou Katerynou Kozlovovou, hraje se úvodní set. Zhruba kolem 20:30 by měl odstartovat duel mezi Karolínou Plíškovou a francouzskou tenistkou Caroline Garciaovou. Markéta Vondroušová už má souboj proti Alexandře Sasnovičové za sebou, Běloruska povolila dvanácté nasazené české hráčce pouze tři hry a postupuje do 3. kola po výhře 6:1, 6:2. Všechna utkání sledujte na Sport.cz v podrobných online reportážích.