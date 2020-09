Krajně nepříjemné rozhodnutí zasáhlo na tenisovém US Open nejvýše nasazený pár čtyřhry Kristina Mladenovicová, Tímea Babosová. Krátce před zápasem druhého kola byl vyřazen kvůli karanténě Mladenovicové z turnaje. Francouzská tenistka patřila do skupiny zhruba deseti lidí, kteří přišli do kontaktu s Benoitem Pairem, jenž byl před startem newyorského grandslamu pozitivně testován na koronavirus a nesměl na turnaji startovat.

Kristina Mladenovicová na US Open dohrála.

Americká tenisová asociace (USTA) dnes oznámila, že Mladenovicová musí do karantény na základě upozornění zdravotního úřadu okresu Nassau, kde leží oficiální hotel pro US Open. Francouzská tenistka musí podle nového nařízení zůstat v hotelu po zbytek určeného karanténního období, tedy do 11. září.

A statement on Mladenovic/Babos: pic.twitter.com/vhOzPcckZf — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2020

Mladenovicová už přitom na US Open odehrála dvě zápasy ve dvouhře a společně s Babosovou zvládly i zahajovací duel v deblu. Na sedmadvacetiletou Francouzku se vztahoval kvůli kontaktu s Pairem v New Yorku zpřísněný režim, který v týdnu označila za noční můru. Šestinásobná grandslamová vítězka v ženské a smíšené čtyřhře si stěžovala, že je s ní zacházeno jako s vězněm a zločincem.

Ve zpřísněném hygienickém režimu byl také další Francouz Adrian Mannarino. Jeho páteční duel 3. kola proti Alexanderu Zverevovi se opozdil o několik hodin, během nichž zástupci USTA vedli s hygieniky diskuzi o tom, zda se zápas bude smět odehrát. Favorizovaný Němec nakonec zvítězil ve čtyřech setech.