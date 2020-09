Tenistka Květa Peschkeová vypadla jako poslední z českých deblistek na grandslamovém US Open ve čtvrtfinále. Spolu s Nizozemkou Demi Schuursovou podlehly z pozice turnajových čtyřek nenasazené dvojici mladých Rusek Anně Blinkovové a Veronice Kuděrmětovové 4:6 a 2:6.

Pětačtyřicetiletá Peschkeová a Schuursová vyhrály minulý týden v New Yorku generálku na US Open a česká tenistka získala 35. triumf. Na americkém grandslamu se ale potřetí v kariéře do semifinále nedostala.

Čtvrtfinále přitom Peschkeová se Schuursovou rozjely dobře a vedly 3:0 a 4:1. Poté ale ztratily pět her v řadě. Ve druhém setu ještě stihly reagovat na ztrátu servisu ve třetí hře, ale od stavu 2:2 už sbíraly gamy pouze soupeřky.

Vítězka Wimbledonu z roku 2011 a někdejší světová jednička Peschkeová se na US Open dostala ve čtyřhře nejdále do semifinále v letech 2006 a 2007.

Rusky si připsaly druhý český skalp. O kolo dříve vyřadily Kateřinu Siniakovou, která tvořila osmý nasazený pár s Němkou Annou-Lennou Friedsamovou, jelikož její tradiční spoluhráčka Barbora Krejčíková kvůli koronaviru do New Yorku neodjela. Ve druhém kole skončila i Lucie Hradecká se Slovinkou Andrejou Klepačovou.