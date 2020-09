Bezproblémový postup do čtvrtfinále US Open slaví německý tenista Alexander Zverev, který hladce přehrál Španěla Alejandra Davidoviche Fokinu 6:2, 6:2, 6:1. Účast mezi posledními osmi hráčkami si zajistila i Kazaška Julia Putinceovová po vítězství nad Chorvatkou Petrou Martičovou 6:3, 2:6 a 6:4.

Alexander Zverev si zajistil pohodový postup do čtvrtfinále

Do čtvrtfinále postoupil i španělský tenista Pablo Carreňo Busta poté, co byl jeho soupeř Novak Djokovič po neúmyslném trefení čárové rozhodčí do krku z turnaje vyloučen (Více zde >>>).

Dvacátý nasazený Carreňo má po nečekaném postupu šanci zopakovat na US Open semifinálovou účast z roku 2017, což je jeho nejlepší grandslamový výsledek. Jeho dalším soupeřem bude buď Belgičan David Goffin, nebo Kanaďan Denis Shapovalov.