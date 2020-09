Tenisový svět je v pořádném šoku a stále se vzpamatovává z šíleného konce Novaka Djokoviče na grandslamovém US Open. Srbská hvězda byla z turnaje vyloučena poté, co zasáhla za stavu 6:5 v první sadě nedělního utkání tenisákem do krku rozhodčí. Slavný tenista se na sociálních sítích za svůj zkrat omluvil. „Jsem z toho všeho moc smutný. Hned jsem za rozhodčí spěchal a díky bohu se už cítila dobře. Je mi nesmírně líto, co jsem způsobil," uvedl Djokovič.