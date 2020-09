Neomluvitelné. Tak hodnotí některé hvězdy zkrat Srba Novaka Djokoviče na US Open, kdy v emocích odpálil míček a zasáhl do krku rozhodčí. Vyloučení slavného tenisty z grandslamového turnaje bylo jedinou a správnou možností. Srb se sice omluvil za své chování, po utkání ale odjel z areálu, aniž by přišel na tiskovou konferenci. „Tím, že utečete, nic nezískáte. Tím si Novak všechno jen komplikuje, musí se pravdě postavit tváří v tvář, omluvit se a přijmout, že udělal chybu," napsal třeba bývalý tenista Tim Henman.

Nečekaný konec měl zápas tenisového US Open. Srb Novak Djokovič byl vyloučen poté, co tenisákem zasáhl rozhodčí. Postup mohl slavit Pablo Carreňo Busta ze Španělska.

Finalista US Open z roku 1997 Greg Rusedski byl šokován tím, co se stalo. „Nikdy jsem nic takového neviděl. Rozhodnutí o vyloučení hráče bylo správné, to jsou prostě pravidla a ta platí pro každého," uvedl.

Dobře věděl, že za všechno mohly emoce a nezáviděl vedení turnaje, že muselo řešit takový moment. „Je to šílený pocit, když musíte vyloučit největší hvězdu, světovou jedničku. Těžká chvíle to byla pro Novaka, když trefil rozhodčí, ale i pro pořadatele. Cítíte, že to musíte udělat a vyloučit ho, ale zároveň víte, že je to špatně pro turnaj," přemýšlel před novináři Rusedski.

Postup do další fáze US Open netěšil v dané chvíli ani vítěze. „Jsem v šoku. Djokovič měl smůlu, ale tohle prostě nemůže udělat. Pravidla jsou pravidla. Teď jsem ve čtvrtfinále, ale nedostal jsem se do něj cestou, jakou bych chtěl," přiznal Španěl Pablo Carreňo Busta.

„Je to obrovský šok, ale zároveň správné rozhodnutí," komentoval incident bývalý britský tenista Tim Henman, jemuž se něco podobného stalo ve Wimbledonu v roce 1995

„Tehdy jsem cítil frustraci. Zasáhl jsem dívku míčkem do ucha. Nekoukal jsem, kam tenisák odpálím," vzpomínal na incident Brit. „Když jsem viděl Djokoviče, chápal jsem, jak se cítil. Určitě na rozhodčí nemířil, jen byl frustrovaný. Ale prostě musí nést odpovědnost za to, co se stalo a co udělal. Rozhodčí měl v tu chvíli jen jedinou možnost," dodal.