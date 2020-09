Bojovala, rvala se o svůj sen. Nestačilo to. Serena Williamsová hrála v semifinále US Open s Viktorií Azarenkovou nejen o postup do finále, ale i o šanci na zisk tolik vysněného 24. grandslamového titulu, kterým by dorovnala rekord legendární Australanky Margaret Courtové. Americká hvězda však padla po téměř dvouhodinovém boji 6:1, 3:6, 3:6. "Jsem strašně zklamaná, těžko něco takového popsat," říkala zdrcená tenistka.