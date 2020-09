Byl to moment, který zůstane jedním z hlavních momentů právě skončeného US Open. Vyloučení Novaka Djokoviče z osmifinálového souboje s Pablem Carreňou Bustou poté, co neúmyslně trefil čárovou rozhodčí do krku, vyvolalo obrovskou vlnu diskusí a rozporuplných reakcí. A světová jednička přidala další pořádně horké polínko do ohně. „Nemůžu zaručit, že se to nebude opakovat,“ šokoval hvězdný Srb.