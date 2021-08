Český ženský tenis zažívá neskutečně úspěšnou sezonu, která aspiruje na nejlepší v historii. Úspěšné tažení na grandslamech, medaile z olympijských her v Tokiu, to vše jsou skvělé úspěchy ženských hrdinek. Do posledního grandslamového turnaje vstoupí Karolína Plíšková s kurzem (14,5:1), následuje Barbora Krejčíková (16:1), Petra Kvitová (26:1), Karolína Muchová (45:1) a Markéta Vondroušová (50:1).

Jediným českým zástupcem v hlavní soutěži je 90. hráč žebříčku Jiří Veselý (2000:1).

U sázkařů jde nejvíce vkladů na vítězství Ashleigh Bartyové (50 %) a Naomi Ósakaové (13 %). Následuje Karolína Plíšková (12 %), Barbora Krejčíková (9 %) a Markéta Vondroušová (6 %). Mezi muži jde drtivá většina vkladů na vítězství Novaka Djokoviče (90 %).

Srb má na dosah ojedinělý zápis do historie

„Favority jsou Bartyová a Djokovič. Srb má všechny předpoklady získat další titul do své už tak velmi široké sbírky a stát se po 52 letech držitelem kalendářního Grand Slamu. Jednadvacátým titulem z turnajů velké čtyřky v kariéře by zároveň překonal Federera a Nadala a zapsal by se do dějin jako nejlepší hráč tenisové historie," připomíná Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

„Český ženský tenis vstoupí do turnaje s kreditem nejlepších hráček sezony. Vondroušová, Krejčíková, Karolína Plíšková mohou v turnaji dojít hodně daleko. Karolíně Muchové se na grandslamech celkem daří, záleží, jak na tom bude zdravotně. U Petry Kvitové si netroufám predikovat, ale její jedna výhra z deseti zápasů proti hráčkám top 10 mluví za vše," dodává Hanák.

Teď se nejvíc těším na to, až se pořádně vyspím a najím, říká Barbora Krejčíková

Sport.cz

Tipéři Krejčíkové věří

Krejčíková letos předvádí skvělé výkony. Od poloviny května má na okruhu WTA bilanci 23:2. V prvním kole s Australankou Astrou Sharmaovou jde na vítězku French Open téměř 100 % tiketů s kurzem 1,12:1. „Sázkaři mají za to, že se určitě dostane hodně daleko. Na její postup minimálně do čtvrtfinále je vypsaný kurz 2,5:1," uvádí Markéta Světlíková, mluvčí Chance.

Věří se také Markétě Vondroušové, na jejíž výhru nad Elenou Gabrielou Ruseovou je vypsaný kurz 1,25:1. U české hráčky se předpokládá alespoň jeden vyhraný set v zápasu a lidé tipují přesný výsledek (na dva vítězné) 2:0 v kurzu 1,66:1. Marii Bouzkovou a Terezu Martincovou čekají těžké soupeřky Naomi Osakaová a Viktoria Azarenková. V těchto případech bookmakeři i tipéři jasně favorizují japonskou a běloruskou protihráčku.

V úterý se Karolína Plíšková střetne s Caty McNallyovou. Tenisoví fanoušci doufají ve vítězství české jedničky s kurzem 1,10:1. Její výhra 2:0 na sety je spojena s kurzem 1,28:1. Očekává se i zítřejší výhra Petry Kvitové a Karolíny Muchové.