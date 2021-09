Sice přiznává, že nepředvedla zrovna pohledný tenis, z výhry ve větrných podmínkách na Grandstandu nad Ruskou Anastasií Pavljučenkovovou a postupu do čtvrtfinále US Open ale měla česká tenistka Karolína Plíšková velikou radost. Dobře naladěná „Ace Queen“ si věří, že teď může v New Yorku dojít daleko. „Myslím, že mám šanci tady porazit všechny holky,“ prohlásila na pozápasové tiskové konferenci.

Česká tenistka Karolína Plíšková během souboje o postup do čtvrtfinále US Open.

Ruská tenistka Anastasia Pavljučenkovová v boji o postup do čtvrtfinále US Open proti Karolíně Plíškové.

Asi jste neodehrála svůj nejpovedenější zápas. Ale o to víc výhra a postup do čtvrtfinále potěší. Je tomu tak?

Jsem super šťastná, protože poslední dva zápasy jsem s ní prohrála. Bylo pro mě důležité vybojovat výhru, protože to nebyl úplně hezký zápas. Z toho sice nemám zrovna radost, ale jsem ve čtvrtfinále, což je hlavní.

Znovu jste se mohla opřít o solidní servis. Bylo to v zápase rozhodující?

Servis mi opět pomohl. I když jsem nedala tolik es jako v posledních zápasech, měla jsem hodně rychlých bodů. V důležitých momentech jsem servírovala velmi dobře. Bylo hodně větrno a obě jsem začaly trochu nervózně. I proto utkání nebylo tak pěkné. Obě jsme chtěly hrát agresivně. Bylo tam hodně chyb, necítila jsem se moc dobře. Ale nakonec jsem našla cestu, jak hrát o trochu lépe než ona. Vyvinula jsem tlak na její servis a získala pár brejků. Měla jsem si to udělat o něco snazší, protože jsme měla pár šancí, které šly využít lépe.

Jaký je to pocit být po třech letech znovu ve čtvrtfinále US Open?

Samozřejmě je hezký být zase ve druhém týdnu US Open, tak jako na ostatních grandslamech. Poslední dva roky jsem na nich nehrála moc dobře, takže teď je pro mě velký úspěch, že mám za sebou finále ve Wimbledonu a pořád mám šanci jít hodně daleko i tady.

Kam až můžete letos dokráčet?

Je to otevřené, jsou tady samozřejmě těžké soupeřky, ale jsme už ve čtvrtfinále, takže s nikým to nemůže být snadné. Když budu hrát, ne zrovna jako dnes, ale jako v těch předchozích dnech, myslím, že mám šanci tady porazit všechny holky.

Jste překvapená tím, jak se turnaj vyvíjí? Náctileté hráčky sbírají senzační výhry, naopak třeba Bartyová či Halepová brzo vypadly.

Ne, nejsem vůbec překvapená. Skoro každý týden vystřelí někdo nový. Samozřejmě tu byla nějaká překvapení, která se nečekala, ale některé mladé holky hrají opravdu dobrý tenis.

Zdáte se být tady v New Yorku ve velké pohodě. Hodně se smějete, rozdáváte autogramy...

Cítím se dobře. Saša (trenér Bajin) tady bohužel není, což je trochu frustrující. Ale mám i tak kolem sebe spoustu dobrých lidí a cítím se dobře. Jak na kurtu, tak mimo něj. Samozřejmě ne vždy předvedu nejlepší tenis, ale mám teď za sebou dost vyhraných zápasů, což psychické pohodě hodně pomáhá. Hraji uvolněněji, není na mě takový tlak. Samozřejmě je i příjemné, že jsou zpátky fanoušci, takže i ráda rozdávám autogramy, pokud můžu.

Ani kvůli žebříčku, jehož pravidla se budou postupně vracet do normálu, necítíte zvýšený tlak?

Abych byla upřímná, o tomhle nemám moc ponětí. Nesleduju to, protože žebříček pro mě není nejdůležitější. Samozřejmě je skvělé být v top 10 nebo top 4. Ale fakt to nesleduji a ani neznám pravidla, podle kterých se to počítá. Vím, že to asi zní blbě (smích). Nic to ale nemění, prostě chci hrát na turnaji dobře a nemá cenu počítat, kolik bodů získám, nebo ztratím.

Vaší příští soupeřkou bude Maria Sakkariová. Co od zápasu s ní očekávátě?

Máme bilanci 1:1 a oba zápasy z Říma. Takže teď to bude poprvé na jiném turnaji a povrchu. Před US Open jsme tady spolu trénovaly. Ona je bojovnice, hodně svoji hru zlepšila, hraje agresivněji než dřív. Je nebezpečnější, porazila tady dobré hráčky, dařilo se jí i v Paříži. Má dobrý rok a je hodně sebevědomá. Nebude to proti ní jednoduché, ale já bych mohla být v zápase tou agresivnější.