Famózní jízda Britky Emmy Raducanuové grandslamovým US Open nechává v tenisovém světě málokoho chladným. Osmnáctiletý talent dokráčel k zisku trofeje z kvalifikace a pochvalu si mladičká hráčka vysloužila od nejedné legendy tenisových dvorců. Není to přitom tak dávno, co ji podrobil během Wimbledonu tvrdé kritice držitel sedmi grandslamů ve dvouhře a nyní televizní expert John McEnroe. BBC jeho slova připomněla v rozhovoru s bývalou československou a později americkou hráčkou Martinou Navrátilovou. „Ona (Raducanuová) všechny tyhle kritiky hlasitě umlčela. Já říkám, držte huby! Vůbec nevíte, o čem mluvíte,“ pálila ostrými slovy vítězka 17 turnajů velké čtyřky.