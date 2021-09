Triumf britské kvalifikantky Emmy Raducanuové na US Open zaskočil celý tenisový svět. Její senzační tažení ve Flushing Meadows také dostalo do trochu jiného světla i některé dřívější výroky, do nichž se pustil třeba legendární šampion John McEnroe. Právě „Big Mac“ to pořádně schytal za svá slova během Wimbledonu, která mu po US Open vyčetla i Martina Navrátilová. McEnroe si nicméně i nyní za svými komentáři stojí.