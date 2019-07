Skvělé Češky! Kvitová je v osmifinále. Strýcová vyřadila světovou čtyřku!

První červencová sobota nabídla další dvě české tenistky ve 3. kole Wimbledonu. Královna All England Clubu z let 2011 a 2014 si připsala rychlou výhru nad Polkou Linneteovou. Kromě postupu do osmifinále je také výbornou zprávou to, že její zraněná ruka nadále drží a zátěž prvního wimbledonského týdne zvládla. Veteránka Barbora Strýcová si připsala cenný skalp, když vyřadila světovou čtyřku Kiki Bertensovou. Mezi šestnácti nejlepšími tenistkami má tak Česko hned čtyři zástupkyně.