TENIS ONLINE: Vydrží Kvitové zraněná ruka i v zápase s Polkou? O 4. kolo hraje také Strýcová

První červencová sobota nabídne další dvě české tenistky ve 3. kole Wimbledonu. Královna All England Clubu z let 2011 a 2014 nastoupí od 12 hodin do zápasu s Polkou Magdou Linetteovou. Veteránka Barbora Strýcová pak zkusí překvapit čtvrtou hráčku světového žebříčku Nizozemku Kiki Bertensovou. Jejich zápas je naplánován jako druhý v pořadí a měl by začít po 14. hodině. Tradičně obsáhlé online přenosy zápasů českých tenistek Vám nabídne náš web Sport.cz. Přímým přenosem zápasy vysílá také program Nova Sport 1.

Ruka zatím drží. To je nejdůležitější zpráva, kterou úvodní dva zápasy Petry Kvitové v All England Clubu přinesly. Kromě toho jsme od devětadvacetileté rodačky z Bílovce mohli vidět také dva solidní výkony a dvousetové výhry nad nevyzpytatelnou Jabeurovou z Tuniska a Francouzkou Kristinou Mladenovičovou. Ve třetím kole ji čeká možná trochu paradoxně nejníže postavená hráčka na okruhu, Polka Magda Linnetteová se nachází až na 75. místě, navíc až do letošního Wimbledonu nevyhrála v Londýně jediný zápas hlavní soutěže. Letos však využila přívětivého losu a zdolala postupně mladou Rusku Kalinskou a také Američanku Amandu Anisimovou, které zatím tráva příliš nesedí a talent ukazuje zejména na tvrdém povrchu a antuce. Kvitová navíc Polku v jediném vzájemném zápase vůbec nešetřila a v roce 2016 jí povolila pouhé tři gamy. V zápase by tedy spíš než o soupeřku mělo jít o zdravotní stav Petry, pokud bude dobrý, utkání by měla v pohodě zvládnout. Utkání začíná na kurtu číslo 2 ve 12 hodin.

Dvojnásobná šampionka Petra Kvitová a její radostné gesto.

Tim Ireland, ČTK/AP

Druhý nejlepší londýnský výsledek by si v případě postupu mohla do svého životopisu zapsat Barbora Strýcová. Zkušená česká harcovnice na trávě ožila a po nepříliš povedeném úvodu sezony má na zeleném pažitu výbornou bilanci 5 výher a 2 porážek. Ve Wimbledonu zatím neztratila set, dnes však čeká Strýcovou přetěžký úkol. Do cesty se jí totiž postaví Kiki Bertensová, která se v kalendářním roce 2019 rozjela k impozantní jízdě, která zatím skončila na 4. místě světového rankingu. Navíc je Nizozemka univerzální hráčkou a výborné výsledky dosahuje na všech površích. Na druhou stranu už několikrát potvrdila, že na Granslamech ji nervozita stále trochu svazuje, o čemž svědčí i to, že na posledních třech akcích „Velké čtyřky" se nedostala dál než do třetího kola. Podaří se jí to nyní nebo se do 4. kola podívá nejzkušenější z českých tenistek? Zápas nezačne dříve než ve 14 hodin.

Barbora Strýcová na podání

Carl Recine, Reuters