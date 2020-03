Špatná zpráva pro Federera se blíží! Šance na grandslamový titul mu mizí pod rukama

Vypadá to jako utopie. Aby se prakticky přesně za tři měsíce otevřely brány slavného All England Clubu, to se zdá být čím dál více nepravděpodobné. O osudu Wimbledonu se má rozhodnout už ve středu a s velkou pravděpodobností je výsledek jasný. Turnaj bude odložen, a nebo ještě hůř, pro letošek úplně zrušen.

Najít nové vhodné datum pro londýnské klání je totiž záležitostí hodnou pro skutečné detektivy. Zvláště pak po přeložení French Open, které si za svůj nový termín určilo přelom září a října.

Roger Federer a Rafael Nadal po wimbledonském finále

"Hledáme nejlepší možné řešení a rozhodně bychom prozatím zachovali původní termín. Zatím je sezona zastavena do 8. června, pak bychom se měli sejít a poradit se, co dál," říkala před několika dny členka Hráčské rady Johanna Kontaová. S velkou dávkou pravděpodobnosti se však o osudu turnaje rozhodne mnohem dříve - již ve středu.

Poslední šance v Londýně

Pokud by se travnatý svátek letos neuskutečnil, byla by to obzvlášť krutá zpráva pro osminásobného vítěze londýnského megapodniku Rogera Federera. V případě zrušení Wimbledonu totiž dost možná přijde o jednu z posledních možností vyhrát grandslamový turnaj. V sezoně 2021 se podle britských médií právě na travnatých dvorcích v All England Clubu hodlá s kariérou rozloučit.

Sám tenisový maestro ví, že uspět na French Open je pro něj na prahu čtyřicítky věc prakticky vyloučená, čelit nastupujícím i o patnáct let mladším soupeřům je čím dál tím obtížnější i na Australian Open či ve Flushing Meadows. Jednoznačně největší šance, ke které se také bez zastírání upíná, má ve Wimbledonu, kde se svou hrou s častými přechody na síť může nejvíce uspět.

Tato vize se mu však může rychle rozplynout. Podle pořadatelů není řešením ani přesunutí turnaje na uvolněný olympijský termín. Velkou překážkou je kromě smluv se sponzory a logistických záležitostí i počasí s kratšími dny a jinými klimatickými podmínkami, které specifický travnatý povrch vyžaduje.

Šířící se pandemie však ohrožuje i celou řadu dalších podniků včetně listopadového Turnaje mistrů pro nejlepších osm tenistů a párů sezony, nejistý je i osud Davis Cupu a řady dalších. Ve hře je dokonce i zrušení celé sezony, k čemuž se přiklání například Novak Djokovič.