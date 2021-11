Co dál? Davidová pořád nemá jasno. Však ani nečekala, že vydrží do Pekingu

V Koreji jste byla ve sprintu patnáctá, což možná trochu zapadlo při medaili Veroniky Vítkové, ale pro vás to byl tehdy parádní výsledek.

To rozhodně, byl to tehdy můj nejlepší výsledek i v rámci Světového poháru. Nebyl na mě žádný tlak a očekávání, ani tam nebyli oproti Světovým pohárům žádní diváci a neudělala jsem žádnou ostudu. Byla jsem ještě juniorka, také jsem po olympiádě jela na juniorské mistrovství světa.

Když jste tehdy viděla medailovou radost Vítkové a Michala Krčmáře, proběhlo vám hlavou, že byste je za čtyři roky ráda napodobila?

To vůbec, já takhle nepřemýšlím, ani jsem nečekala, že bych vydržela až do další olympiády v Pekingu. Snažím se v životě brát věci, jak přicházejí a nekoukat takhle daleko.

Peking bude jistě v mnohém odlišná olympiáda, každodenní testování, omezení pohybu… Bavila jste se s někým z letních olympioniků, jak opatření zvládali v Tokiu?

Nebavila, mám jen zprávy z médií. Ale bude to dost podobné jako na Světových pohárech, testy každý den budou určitě nepříjemné, ale jsou třeba, bohužel je taková doba.

Podle Michala Krčmáře máte k dispozici zatím jen videa z olympijských tratí, už jste si je prohlížela?

Já to ani nevím, možná je má klučičí část a nám holkám to neříkají. (úsměv) Pořádně ani nevím, jak vysoko budou tratě, každý zdroj uvádí jiné informace. Někdo pomalu 2000 metrů nad mořem, podle mapy to zase tak vysoko není. Asi ty informace jsou dobře střežené. Ale v Pchjongčchangu jsem před olympiádou taky nebyla, jela jsem tam rovnou a přežila jsem.

Nejčastěji se uvádí, že tratě by měly být o něco výše než ty nejvýše položené ve Světovém poháru v Anterselvě. Tam se vám daří, vyhrála jste v Itálii i Světový pohár.

Určitě mě ty výšky nestraší, navíc myslím, že tam budeme dost dlouho dopředu, abychom si zvykli. Do Anterselvy přijedeme v pondělí a ve středu už závodíme, teď to bude v pohodě.

MARKÉTA DAVIDOVÁ biatlon Narozena: 3. 1. 1997 v Jablonci nad Nisou Bydliště: Janov nad Nisou Stav: svobodná Klub: SKP Kornspitz Jablonec Trenér: Egil Gjelland Největší úspěchy: Mistryně světa z vytrvalostního závodu v Pokljuce 2021, bronzová se smíšenou štafetou z mistrovství světa v Anterselvě 2020, juniorská mistryně světa ve stíhačce a stříbrná ve sprintu v Otepää 2018. Vítězka sprintu ve Světovém poháru v Anterselvě 2018. Účast na ZOH: Pchjongčchang 2018 – 15. ve sprintu, 25. ve stíhačce, 18. v závodě s hromadným startem, 57. ve vytrvalostním závodě, 12. se štafetou, 8. se smíšenou štafetou.

Máte aspoň nějaké informace od norského kouče Egila Gjellanda, který je v kontaktu s legendárním Olem Einarem Björndalenem, jenž vede čínskou reprezentaci?

Já myslím, že ani Ole ty zprávy moc nesmí šířit dál, takže víme jen to, co se říká, tedy že tam má foukat a být zima, nic víc…

Prohlédnete si před cestou vaše světové zlato z Pokljuky, nebo nejste typ, který by se kochal minulými úspěchy?

Medaile si nikde nevystavuju. Vytáhnu je, jen když je někdo chce vidět. Určitě nejsem typ, co by měl doma vitrínku, aby se mohl pochlubit.

Na konci minulé sezony už jste si stěžovala na značnou únavu, jak dlouho vám trvá, než po zimě zase naberete energii?

Většinou ten měsíc, který máme volno, bývá adekvátní tomu, jak po sezoně vypadáme. Doma na gauči neležím, na to ani nejsem zvyklá, ale jsem víc na koních, dělám i jiné sporty, na které není v zimě čas.

A často jste asi ležela v knížkách a studijních materiálech.

Je to tak, kvůli studiu jsem si vlastně nikdy nemohla dovolit odjet někam na delší dovolenou. Musela jsem do školy, nebo v době covidu se připojovat online, učit se na státnice, žádné leháro.

Také se od května můžete chlubit inženýrským titulem. Už jste ho někdy využila, nebo si na to nepotrpíte?

Určitě nepotrpím, jen to zaregistruju, když mi přijde dopis z banky s titulem, ale nikde to neroztrubuju.

Co ji čeká do ZOH Nyní se s reprezentací chystá v norském Sjusjoenu, kde ji o víkendu čeká testovací závod. Sezonu Světového poháru zahájí 27. listopadu vytrvalostním závodem ve švédském Östersundu, kde jsou na programu ještě dva sprinty, stíhačka a štafeta. Další díly SP ji čekají v rakouském Hochfilzenu (10.–12. 12.), francouzském Le Grand-Bournand (16.–19. 12.), německých střediscích Oberhof (7.–9. 1.) a Ruhpolding (12.–16. 1.) a italské Anterselvě (21.–23. 1.).

Měla jste čas se zastavit a říct si, že jste na sebe pyšná, jak jste zvládla skloubit studium a vrcholový sport?

Takový moment zatím nebyl, protože pak jsem hned jela na soustředění, přišly další tréninky, takže jsem si to moc nestihla užít. Ale spíš jsem byla ráda, že to mám za sebou.

Zakončila jste obor Reprodukční biotechnologie, ale ve svém druhém oboru Výživa zvířat a dietetika ještě píšete diplomovou práci. Jak jste daleko?

Myslela jsem, že už budu dál, než jsem. Ale nemám na to celý den, tak se snažím psát vždycky po kouskách, když mám chvilku času. Snad to zvládnu včas, odevzdávat práci bych měla na jaře.

Proč jste se vlastně rozhodla studovat dva obory současně?

Já si spíš nemohla vybrat. Myslela jsem, že oboje současně nezvládnu a co mě nebude tolik bavit, ukončím, nebo to třeba budu studovat jen dálkově. Ale i díky koronaviru jsem mohla zvládnout oboje, tak nebyl důvod se na jedno vykašlat a snažila jsem se to dobojovat.

Máte tak za sebou první podzimní přípravu, kdy jste se nepotřebovala učit, to musel být nezvyk…

Já si říkala, že to bude větší pohoda, ale zatím mi to tak nepřišlo. Spíš jsem měla pocit, že jsem pořád v jednom kole, až si někdy říkám, že mi trochu chybí, když nemám s sebou skripta, i když je to zvláštní. Ze začátku jsem si dopřála spíš volněji, poctivě koukala na seriály a užívala si, že se nemusím učit, ale teď už se zase snažím veškerý volný čas věnovat té diplomce a nechci se moc rozptylovat. Takže myslím, že si ani v téhle sezoně si od školy moc neoddechnu.

A to jste ještě přijatá na veterinářství do Brna…

Pořád tam mám přerušeno, ještě mám chvíli na rozmyšlenou.

S tím souvisí i vaše plány po následující sezoně. Otázek, zde budete v kariéře pokračovat, jistě přibývá…

Ani ne, v biatlonovém prostředí se mě na to neptají, jen novináři. Myslím, že je ještě čas, nechávám tomu volný průběh a po sezoně se rozhodnu. Teď by bylo zbytečné to řešit.