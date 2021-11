Nová česká jednička? Zvládnu to, věří. Těší se i na souboj s muži

„Tlak? Ten si nepřipouštím,“ zakroutí svojí blonďatou hlavou. „I kdyby tu byl někdo lepší, tak ze sebe budu chtít dostat maximum, dál se zlepšovat a být na každém závodě lepší než o rok dříve. Takže věřím, že tu roli pomyslné české jedničky zvládnu,“ usměje se.

Finské Rovaniemi sice leží za severním polárním kruhem, ale i tam čeští reprezentanti musejí vzít zavděk sněhem ze zásobníků z minulé zimy. Na vytvořeném okruhu najíždějí poslední kilometry před startem sezony ve středisku Ruka u Kuusama, kde klasickým sprintem začne příští pátek Světový pohár.

A právě ve sprintech se Janatová cítí nejjistější. Však už v něm, byť volnou technikou, proklouzla mezi elitní desítku Světového poháru. V celkovém pořadí SP sprinterek byla minulou zimu sedmnáctá, letos se chce usadit v top 15.

„Ale zatím jsem se s touhle destinací moc nesžila,“ připomíná vyřazení v kvalifikacích v Ruce. „Je tu hodně strmý kopec a snažíme se najít ideální mázu. S tou skandinávskou podmínkou, kde se jezdí na tuhých voscích, trochu bojuju. Víc mi sedí klistr, kdy je odraz téměř jistý,“ říká Janatová.

Své nejlepší výsledky dosáhla v týmovém sprintu, naposledy únorovým šestým místem ve švédském Ulricehamnu. Jenže to byla její parťačkou Razýmová. „Samozřejmě je její absence ztráta, oslabení i pro štafetu. Ale každá máme v nějakém životním období jiné priority, já jí to přeju a my se s tím musíme vypořádat,“ ví.

Janatová se tak může vrátit ke své kolegyni z předchozích úspěšných týmových sprintů Tereze Beranové, v sezoně ale zřejmě vyzkouší i úplně nového parťáka. V březnu ve Falunu si odbude premiéru smíšený týmový sprint. „Na to se moc těším, bude to zpestření. Mohli bychom jet s Michalem Novákem a snad i promluvit do vyšších příček,“ plánuje.

To už ale bude po vrcholu sezonu v podobě zimní olympiády v Pekingu. Zatím má o čínském dějišti her kusé informace. „Ale snažím se zajímat o všechno, aby mě to nepřekvapilo. Testování na koronavirus každý den mě moc nepotěšilo. Vstup na trať bude omezený na pár hodin denně, tak se chystám i na to,“ počítá, že se bude v Číně v rámci tréninku hodně běhat i bez lyží. Například norská lyžařská velmoc už teď do Pekingu naposílala běžecké pásy.