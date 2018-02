Na medaili si málem vylámal zuby. Stříbro se mnou bude jezdit po republice, smál se Krčmář

Veronika Vítkova dostala svůj bronz hned v neděli, prohlížel jste si její medaili?

Viděl jsem ji zpovzdálí, ale nebral jsem ji do ruky. Říkal jsem, že si počkám na tu svoji.

Teď už ji máte, také jste se do ní po vyhlášení s chutí zakousl.

A málem jsem si vylomil zuby. (směje se) Je pěkně těžká a hezká. Je jasné, že každému se medaile líbí, když ji získá, ale takhle je fakt hezká.

Podobné emoce jako po závodě váš nepřepadly?

Jsem emotivní, ale už jsou to dva dny po závodě a největší emoce přišly hned po něm. Možná kdyby hrála hymna, byly by větší, takhle jsem to dokázal ovládnout. Ale když pak stoupala vlajka, vzpomněl jsme si na naši českou zemi, jak je hezké, že ji můžu reprezentovat.

Kam stříbro dáte?

Chvilku se mnou bude jezdit po republice. Kam pojedu, tam ho asi budou chtít vidět. Doma zatím žádnou vitrínu nemám, když tak bude čas ji pořídit.

Co jste cestou z vyhlášení řešil s vítězným Němcem Arndem Peifferem?

Ukazoval, že jak jsme dostali ten dřevěný dárek na památku, ulomilo se tam jedno korejské písmenko. Tak jsem říkal, že by to měl reklamovat. (úsměv)

V hledišti jste mával na členy týmu, servismana Žídka či masérku Sedláčkovou...

Kdo mohl, tak se zastavil, kluci a trenéři jsou na tréninku. Je to i jejich práce a já byl rád, že to prožívají se mnou. Já trénink vynechal, shodli jsme se s Ondrou (Rybářem), že by to nemělo moc smysl, koncentrace by asi nebyla taková. Navíc jsem dlouho nebyl unavený tak jako po stíhačce, fakt to na mě sedlo. Asi jsem ve sprintu vydal víc sil, než jsem čekal.

Ve čtvrtek se jede vytrvalostní závod. Na něj budete mít dost sil?

Toho bych se nebál. Je to olympiáda, člověk ze sebe vydá maximum. Podmínky by se měly trochu srovnat a míň foukat, tak by závod měl být férovější, na to se těším.